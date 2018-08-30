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Роспотребнадзор напомнил правила профилактики и лечения вшивости
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Роспотребнадзор напомнил правила профилактики и лечения вшивости 

Rambler News Service + ещё 1 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Соответствующий материал опубликовала пресс-служба ведомства.
В перечень профилактических мероприятий вошли регулярные осмотры головы ребенка, прием душа не реже одного раза в 5-7 дней, смена нижнего белья, ежедневное расчесывание волос, использование исключительно своих шапок, полотенец, расчесок и резинок, а также тщательный осмотр постельного белья во время поездок.
Для избавления от вшей следует купить в аптеке средство от педикулеза, использовать его согласно инструкции, вымыть голову, после чего избавиться от погибших особей при помощи расчески.
В случае обнаружения вшей постельное белье и полотенца следует постирать и пропарить утюгом. Особенно важно проверить, не заразились ли педикулезом другие члены семьи. Осмотры стоит проводить как минимум каждые 10 дней в течение одного месяца.
В ведомстве добавили, что педикулезом можно заразиться практически везде, в том числе в общественном транспорте, магазине или бассейне.
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