В Ялте потерялся 6-летний ребенок из Санкт-Петербурга

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вернули приехавшей на отдых из Санкт-Петербурга многодетной матери потерявшегося 6-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Крым.

Наряд вневедомственной охраны, патрулировавший город, получил информацию, что вечером на набережной Ялты в толпе людей потерялся мальчик, который прогуливался с мамой и несовершеннолетними сестрами.

"Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно приступили к поиску пропавшего малыша. Росгвардейцы, обследовав набережную и прилегающую к ней территорию, в одном из дворов на соседней улице обнаружили ребенка, приметы которого совпали с описанием пропавшего мальчика. Найденный ребенок был передан матери", — рассказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что за время пребывания вне семьи в отношении ребенка не было совершено противоправных деяний.