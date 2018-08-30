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В Ялте потерялся 6-летний ребенок из Санкт-Петербурга
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В Ялте потерялся 6-летний ребенок из Санкт-Петербурга 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вернули приехавшей на отдых из Санкт-Петербурга многодетной матери потерявшегося 6-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Крым.
Наряд вневедомственной охраны, патрулировавший город, получил информацию, что вечером на набережной Ялты в толпе людей потерялся мальчик, который прогуливался с мамой и несовершеннолетними сестрами.
"Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно приступили к поиску пропавшего малыша. Росгвардейцы, обследовав набережную и прилегающую к ней территорию, в одном из дворов на соседней улице обнаружили ребенка, приметы которого совпали с описанием пропавшего мальчика. Найденный ребенок был передан матери", — рассказали в пресс-службе.
В управлении уточнили, что за время пребывания вне семьи в отношении ребенка не было совершено противоправных деяний.
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