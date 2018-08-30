В Череповце сотрудники патрульно-постовой службы полиции в преддверии нового учебного года провели профилактические беседы со школьниками 

В преддверии Дня знаний сотрудники патрульно-постовой службы полиции посетили молодежный центр г. Череповца. Полицейские рассказали ребятам о службе в органах внутренних дел, а также напомнили простые, но очень важные в повседневной жизни правила личной безопасности, соблюдение которых позволит им сохранить жизнь и здоровье, а также предостережет от различных неприятных ситуаций. Полицейские выдали детям информационные памятки «Твоя пятерка безопасности». В буклете, разработанном МВД России, собраны возможные варианты действий школьников в случаях обращения к ним незнакомцев. Дети вместе с патрульными смоделировали различные ситуации, которые могут возникнуть в школе, во время прогулки или дома. Особое внимание детей полицейские уделили на их общении с мамами и папами. Патрульные объяснили школьникам, что их родители всегда должны быть в курсе происходящих с детьми событий и им нужно доверять в любых сложных жизненных ситуациях.