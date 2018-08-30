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«Реально бесят»: родители в челябинской школе затравили маму первоклассника, не сдавшую деньги
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«Реально бесят»: родители в челябинской школе затравили маму первоклассника, не сдавшую деньги 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске мама первоклассника стала жертвой травли со стороны родителей других учеников. Занятия ещё не начались, а женщина уже вздрагивает от каждого сообщения, которое приходит в группе в вайбере. Всё дело в том, что она не сдала деньги на ремонт кабинета. У сборщиков взносов своя правда: активисты родительского комитета открытым текстом говорят, что их «реально бесят» те, кто не скидывается в фонд класса. 74.ru выяснил детали конфликта и собрал несколько советов.
Татьяна в разводе и одна воспитывает троих детей. Женщина попросила изменить её имя, опасаясь, что недопонимание с родителями одноклассников отразится на её ребёнке. В этом году её средний сын идёт в школу, и она решила отдать его в кадетский класс филиала челябинской школы № 108.
— Мы не относимся к ней по прописке, но хотели попасть именно в кадетский класс, — говорит женщина. — Видимо, места были, и нас без проблем зачислили. Спросили, могу ли я помочь чем-то школе. Я ответила, что в пределах разумного готова. Никаких сумм мне не озвучивали и ничего не требовали.
Первые суммы, которые нужно было сдать, появились после родительского собрания. Тогда же мамы первоклассников организовали свою группу в вайбере.
— Всех поставили перед фактом, что нужно отремонтировать класс, иначе школа не пройдёт приёмку, — рассказывает Татьяна. — Школа, якобы, готова закупить парты, а нам нужно выровнять стены, заменить двери. Сказали, что в пять тысяч уложимся. Потом аппетиты выросли, и нужно было ещё добавить 2200. Хотели отремонтировать туалет, хотя, на мой взгляд, он нормальный, немного несовременный, но в довольно приличном состоянии.
Если поначалу Татьяна готова была вложиться, то после общения с родителями засомневалась.
— Деньги решили отдавать одной из мам, на её личную карточку. Когда встал вопрос об отчётности, она заявила, что отчитается к сентябрю, после завершения работ. Меня это смутило. Если вначале я хотела вложить пять тысяч, но потом, после увеличения сумм, начала сомневаться. Ведь так сдавать можно бесконечно. А тут ещё нужно купить кадетскую форму, которая обошлась в 2800, около трёх тысяч выделить на учебники, две тысячи — в фонд класса, да и вообще ребёнка нужно собрать к учёбе.
По словам Татьяны, скидку на то, что она многодетная мать, делать никто не хотел. Её предложение помочь своими силам так же не вызвало отклика.
— Я предложила купить самостоятельно некоторые материалы, но мне ответили, что вдруг приобрету не то, что нужно, — делится Татьяна. — Я, честно говоря, в шоке. Родители начали писать, чтобы мы шли в другую школу, если не готовы платить. А ведь дети ещё дня не проучились. Всего несдавших оказалось пять человек из 30. Сейчас буду искать, у кого занять денег.
Мы нашли маму, которая занимается сбором денег в кадетском классе. По словам Марины, делать ремонт решили сами родители.
— На собраниях никогда нет желающих собирать деньги, потому что это неблагодарное занятие. Я вызвалась, но деньги не вымогала, просто периодически писала в группе, кто сдал, а кто нет, — говорит Марина. — Понятно, что у всех разные жизненные обстоятельства, но все прекрасно понимают, что при поступлении в школу нужно платить. С нас ничего не взяли, но хотя бы в ремонт класса мы должны вложиться.
Марина не отрицает, что в группе возникли разногласия и споры с теми, кто не сдавал деньги.
— У каждого есть право выбора — не хотите платить, идите в школу по прописке. Конечно, можно было бы собрать деньги и отдать их школе, но мы решили всё делать сами, — продолжает Марина. — Зато мы точно знаем, что в классе у наших детей хороший качественный линолеум, что стены покрашены безопасной краской. В группе я благодарила всех родителей, которые вкладывались деньгами и помогали лично делать ремонт, мыть окна. Я, например, в детском саду, не платила целевой ежемесячный взнос в 200 рублей, потому что он шёл на бухгалтерскую программу, которой мой ребёнок не пользовался. А здесь мы все делаем для своих детей, потому что в классе они будут находиться весь день.
Директор школы № 108 Людмила Шмакова объяснила, один кадетский класс был набран по прописке, а второй — по заявлениям от всех желающих. Родители сборного класса решили заняться ремонтом сами.
— В филиале мы полностью подготовили класс — всё покрасили, поставили новые парты, оборудовали автоматизированное рабочее место учителя. Но родители решили, что их такой кабинет не устраивает, им нужно лучше, — комментирует директор. — Это право родителей. Школа никаких денег не требовала и ничего не просила. Мне даже сторож сказала, что в этом классе очень активные родители — весь день ремонтируют, сами всё красят. Мы их предупреждали, что сбор денег — это дело добровольное. Для меня неожиданно то, что сами родители требуют с кого-то вложиться.
Людмила Шмакова подчеркнула, что в школе нет взносов, но от помощи не отказывается. Так, одна из бабушек учеников самостоятельно поменяла три окна в спальной комнате для продлёнки и не попросила денег ни у школы, ни у родителей.
Мама третьеклассника из другой школы Анна жалеет, что вошла в родительский комитет. — Я чувствую себя коллектором, потому что мне приходится постоянно названивать родителям-должникам. Я трачу на это личное время, личные деньги на связь. Эти родители меня реально бесят, потому что на собраниях мы рассчитываем сумму на всех, но там они молчат, а когда дело доходит до сбора средств, идут в отказ, — описывает ситуацию Анна. — Ремонт, подарки учителям ещё ладно, но когда они не сдают деньги на подарки детям, это выше моего понимания. Например, на Новый год всем ученикам подарки достанутся, а их ребёнку нет? В итоге, мы выкраиваем из фонда на подарок их сыну. Честно скажу, я общаюсь с ними уже матом.
В Совете родителей Челябинской области подтвердили — конфликты среди взрослых из-за добровольно-принудительных взносов происходят постоянно. Ответственный секретарь Елена Сыркина сообщила, что ежегодно им поступает около 200 жалоб на так называемый родительский буллинг (англ. bullying — травля, агрессивное преследование одного из членов коллектива).
— Жалобы на травлю со стороны родителей из-за добровольно-принудительных пожертвований поступают часто. В группах звучат оскорбления, вымогательство, бывает, что исключают из сообщества, — рассказывает Елена Сыркина. — Мы советуем сделать скриншоты сообщений. Можно обратиться в прокуратуру с пометкой сохранения в тайне персональных данных заявителя. Когда директора школ говорят, что не знают ни о каких ремонтах и сборах средств, они лукавят, потому что школа должна принимать на баланс всё, что сделали родители, и проверять, соответствует ли проведённый ремонт санитарным нормам.
Елена Сыркина отмечает, что родители часто забывают о морально-этических нормах общения и переходят на личности.
— В таких случаях мы советуем успокоиться и просто выйти из сообщества. Если с учителями у мамы и ребёнка хорошие отношения, то этот конфликт никак не отразится на учёбе.
«Рояль в кустах» челябинских школ
Это уже не первый конфликт накануне грядущего учебного года. Разгорелся скандал с зачислением первоклассников в школу № 13. Семьям указывали на терминал оплаты и произносили кодовую фразу «рояль в кустах». Те, кто отказались платить добровольные пожертвования, не смогли оставить даже заявления с данными детей. Родители были вынуждены обратиться в прокуратуру Челябинской области.
Тема поборов в школах Челябинской области стала лидером в рейтинге жалоб родителей учеников. Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов считает, что школа может прожить без взносов, но для этого она должна научиться зарабатывать.
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