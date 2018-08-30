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«Домашнее задание необходимо выполнять вместе с детьми!»
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«Домашнее задание необходимо выполнять вместе с детьми!» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ответить на вопрос о необходимости выполнения домашнего задания с детьми могу не только как учитель, но и как мама второклассника. Много лет наблюдаю за тем, как домашнее задание (в частности, по русскому языку) ученики выполняют весьма формально: списывают текст упражнения из учебника, в лучшем случае выполняя необходимые разборы и совершенно забывая выделить орфограммы, объяснить их.
Есть еще у другая крайность — дети часто списывают домашнее задание из сборников с готовыми ответами, интернета, делая эту работу совершенно бездумно, а значит попусту. Поэтому домашнее задание необходимо выполнять вместе с детьми! Это очень важно. Корректировать порядок выполнения письменной работы, напоминать об аккуратности, следить за тем, чтобы все задания были выполнены. Как только ребенок научится следовать этому простейшему алгоритму без помощи родителя, можно будет отпустить его в „свободное плавание“.
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