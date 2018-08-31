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Глава МИД России призвал мировое сообщество не допустить химатаки в Сирии
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Глава МИД России призвал мировое сообщество не допустить химатаки в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 14 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сергей Лавров заявил, что мировое сообщество обязано не допустить очередную провокацию с химическим оружием в САР.
Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировое сообщество осознать свою ответственность за недопущение очередной провокации с химическим оружием в Сирии.
Ранее министерство обороны России озвучило информацию о доставке в одну из сирийских провинций емкостей с хлором, который обычно используется для подобных провокаций, и указало цели предполагаемой химатаки. Также в Сирии снова появились члены организации «Белые каски», создающие фейковые новости о применении химического оружия «правящим режимом».
США уже заявили, что не оставят химатаки в Сирии без последствий. В том же ключе высказались союзники Вашингтона — Великобритания и Франция.
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