Глава МИД России призвал мировое сообщество не допустить химатаки в Сирии

Сергей Лавров заявил, что мировое сообщество обязано не допустить очередную провокацию с химическим оружием в САР.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал мировое сообщество осознать свою ответственность за недопущение очередной провокации с химическим оружием в Сирии.

Ранее министерство обороны России озвучило информацию о доставке в одну из сирийских провинций емкостей с хлором, который обычно используется для подобных провокаций, и указало цели предполагаемой химатаки. Также в Сирии снова появились члены организации «Белые каски», создающие фейковые новости о применении химического оружия «правящим режимом».

США уже заявили, что не оставят химатаки в Сирии без последствий. В том же ключе высказались союзники Вашингтона — Великобритания и Франция.