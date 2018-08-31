Пентагон считает абсурдными заявления о возможном ударе США по Сирии из-за химатаки 

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Пентагон в пятницу назвал абсурдными заявления о том, что Соединенные Штаты будут использовать как предлог для нанесения удара планируемые на территории Сирии химические атаки. Так официальный представитель оборонного ведомства Шон Робертсон прокомментировал ТАСС информацию о том, что террористы в Идлибе готовят инсценировку применения якобы сирийским правительством химического оружия, что послужило бы поводом для очередной агрессии Запада во главе с Вашингтоном против Сирии.
"Россия предположила, что в качестве предлога для нанесения удара Соединенными Штатами по режиму [сирийского президента Башара] Асада будет [выбрана] планируемая гуманитарными организациями в Сирии атака с использованием химического оружия. Это абсурд", — утверждает Робертсон.
Он обвинил Россию в том, что она «пытается распространить дезинформацию» об использовании химического оружия на территории Сирии. Это, по мнению Робертсона, «дает основания предполагать, что Москва пытается отвлечь [внимание] от своей собственной вины [в случаях], когда используются эти отвратительные вооружения».
Ранее стало известно о том, что террористы в Идлибе готовят инсценировку применения якобы сирийским правительством химического оружия, что послужит поводом для очередной агрессии Запада во главе с Вашингтоном против Сирии. Подтверждением возможности такого сценария стали сообщения о том, что США наращивают в ближневосточном регионе число носителей крылатых ракет. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Идлиб уже доставлены бочки с хлором и боеприпасы, а сотрудники организации «Белые каски», известной еще по апрельской инсценировке применения Дамаском химоружия в городе Дума, уже готовят камеры для новых съемок «химатаки».
В свою очередь американская телекомпания CNN в пятницу сообщила о том, что эксперты разведки и Вооруженных сил США подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые будут подвергнуты ударам с воздуха в случае, если такое решение примет президент Дональд Трамп. Несмотря на то, что до сих пор оно принято не было, CNN отмечает, что ВС США «могут очень быстро отреагировать», если Дамаск применит химическое оружие, прежде всего при военной операции правительственных войск в провинции Идлиб.