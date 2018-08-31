Пентагон считает абсурдными заявления о возможном ударе США по Сирии из-за химатаки

ВАШИНГТОН, 31 августа. / ТАСС /. Пентагон в пятницу назвал абсурдными заявления о том, что Соединенные Штаты будут использовать как предлог для нанесения удара планируемые на территории Сирии химические атаки. Так официальный представитель оборонного ведомства Шон Робертсон прокомментировал ТАСС информацию о том, что террористы в Идлибе готовят инсценировку применения якобы сирийским правительством химического оружия, что послужило бы поводом для очередной агрессии Запада во главе с Вашингтоном против Сирии.

"Россия предположила, что в качестве предлога для нанесения удара Соединенными Штатами по режиму [сирийского президента Башара] Асада будет [выбрана] планируемая гуманитарными организациями в Сирии атака с использованием химического оружия. Это абсурд", — утверждает Робертсон.

Он обвинил Россию в том, что она «пытается распространить дезинформацию» об использовании химического оружия на территории Сирии. Это, по мнению Робертсона, «дает основания предполагать, что Москва пытается отвлечь [внимание] от своей собственной вины [в случаях], когда используются эти отвратительные вооружения».

Ранее стало известно о том, что террористы в Идлибе готовят инсценировку применения якобы сирийским правительством химического оружия, что послужит поводом для очередной агрессии Запада во главе с Вашингтоном против Сирии. Подтверждением возможности такого сценария стали сообщения о том, что США наращивают в ближневосточном регионе число носителей крылатых ракет. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Идлиб уже доставлены бочки с хлором и боеприпасы, а сотрудники организации «Белые каски», известной еще по апрельской инсценировке применения Дамаском химоружия в городе Дума , уже готовят камеры для новых съемок «химатаки».