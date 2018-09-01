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Представители госдепа по Сирии посетят Израиль, Иорданию и Турцию
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Представители госдепа по Сирии посетят Израиль, Иорданию и Турцию 

РИА Новости + ещё 39 1 сентября 2018
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Представители госдепартамента США по Сирии посетят Израиль, Иорданию и Турцию 1-4 сентября, будет обсуждаться, в частности, реакция США на «возможное применение химического оружия сирийским режимом», сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт. Она также назвала «лицемерными» заявления России о готовящихся провокациях со стороны боевиков с применением химоружия.
Спецпредставитель по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рэйберн сначала проведут переговоры в Тель-Авиве «о безопасности Израиля и противостоянии дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе». «Они также подчеркнут, что США ответят на любое нападение с применением химического оружия со стороны сирийского режима», — добавила Науэрт.
В Иордании и Турции эмиссары госдепа подчеркнут мнение США, что «военная эскалация» в Идлибе может усилить кризис в Сирии и в регионе. Идлиб остается последним крупным оплотом боевиков в Сирии. «Они также дадут ответ на лицемерные заявления России относительно международных планов по инсценировке химатаки в Сирии», — уточнила Науэрт.
Сирийские власти категорически опровергают обвинения США в подготовке к какому-либо применению химоружия, а Россия предостерегает США, что провокации с отравляющими веществами готовят антиправительственные боевики в Идлибе.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встречался на этой неделе с Джеймсом Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвидом Саттерфилдом. По заявлению Антонова, он рассказал американским дипломатам о возможных провокациях с участием британских спецслужб для того, чтобы спровоцировать очередные удары по Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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