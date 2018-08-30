Захарова обратила внимание на новый антисирийский проект в Twitter

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о появлении в сети микроблогов Twitter «пропагандистского проекта с использованием образа девочки», задачей которого может стать информационное обеспечение ударов стран Запада по Сирии после возможной инсценировки применения химического оружия в провинции Идлиб.

Речь идет об аккаунте шестилетней девочки Халы, которая, согласно описанию в аккаунте, проживает в Идлибе. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной из-за ситуации в Идлибе, где сохраняется основной очаг террористической активности в стране. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии. При этом США регулярно заявляют, что нанесут удар по Сирии в случае применения там химического оружия.

По словам Захаровой, аккаунт Халы является примером «циничного, расчетливого, но не новаторского подхода наших западных коллег к пропаганде на сирийском направлении».

"В своем профиле сирийская девочка Хала публикует видео со встреч с друзьями. Обычные шестилетние дети всегда так делают, всегда так поступают, когда находятся в зонах, подконтрольных боевикам, где еще продолжаются, например, вооруженные действия — они всегда встречаются с друзьями, публикуют в Twitter. Шестилетний ребенок. У кого есть дети, знают, что они играют не в мячи, они не учатся, не читают, они даже не делают фотографии — они все это выкладывают в Twitter", — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что Хала «призывает мир обратить внимание на Идлиб, прекратить убивать детей и наносить авиаудары». У аккаунта на сегодняшний день 351 подписчик, при этом среди них есть ведущие западные СМИ — британская Би-би-си, американские Huffington Post, Buzzfeed, "Радио Свобода"

"Какое внимание к ребенку! Это же единственный ребенок в Идлибе, к которому нужно приковать внимание всего международного сообщества, а? И еще нас учат и рассказывают, что мы пропаганда. Вон оно, как нужно работу строить, вот, что такое настоящая пропаганда. Триста пятьдесят подписчиков у ребенка, среди которых пять ведущих мировых СМИ!" — заявила представитель МИД.

Она отметила, что причины появления аккаунта в нынешней ситуации очевидны. «Мы все хорошо помним многие такие истории, которые придумывались и реализовывались нашими западными коллегами со всей мощью информационного пропагандистского инструментария», — добавила она.

Она напомнила про аккаунт девочки Баны Алебед, который был активен в разгар операции по освобождению Алеппо в 2016 году, сообщения также публиковались на английском языке.

"Как возможно из месяца в месяц, из года в год идти на поводу у этой страшнейшей пропагандисткой истории. Теперь дело Баны продолжает Хала", — заявила Захарова, отметив, что сообщения Халы «как под копирку напоминают то, что писала Бана», используются практически идентичные выражения и темы.

Захарова заявила, что этот аккаунт может стать центральным в сценарии провокации против правительственных сил Сирии в Идлибе.

"Не удивимся, что этот аккаунт будет одним из центральных, в случае если все-таки сценарий с провокацией, инсценировкой и дальнейшими ударами будет реализован. Видимо, для этого все это и нужно, все для этого и готовится. Нельзя исключать, что именно аккаунт Халы поделится с миром кадрами, подтверждающими якобы имевшее место применение химического оружия сирийскими правительственными войсками против мирного населения. Мы все это уже проходили", — пояснила представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что страдания детей неприемлемы.

"Я думаю, что эту истину не надо повторять. Это самое страшное, что может случиться, но еще более страшным и неприемлемым является эксплуатирование детей, эксплуатация детей для достижения корыстных политических целей, вовлечение их в грязные игры. В результате войны в Сирии пострадали миллионы детей, и об этом нужно говорить, с этим нужно бороться, помогать детям забыть о пережитом, но не втягивать их во все новые и новые грязные провокации, а именно этой целью задаются те, кто создает вот такие аккаунты", — заявила Захарова.

* Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>