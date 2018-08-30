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Один дома: в Орле спасатели помогли двухлетнему малышу
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Один дома: в Орле спасатели помогли двухлетнему малышу 

РИА 57 + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА 57
ЧП произошло в областном центре накануне вечером, 29 августа, в доме на Бульваре Молодёжи сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
На телефон службы спасения поступило сообщение о том, что двухлетний ребёнок остался один в запертой квартире. Мать малыша вышла на балкон и случайно захлопнула дверь. Около шести часов вечера сотрудники ПСЧ-1 выезжали на Бульвар Молодежи. При помощи автолестницы они проникли в квартиру через окно и открыли дверь.
По информации пресс-службы МЧС, сотрудники ведомства за минувшие сутки 43 разы выезжали по вызовам орловцев. Из них 23 выезда на ликвидацию возгораний и на различные происшествия. Взрывотехники уничтожили боеприпасы времён войны в Глазуновском районе, спасатели уничтожили осиное гнездо в детском саду. Также были выезды на обнаружения по бесхозным предметам.
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