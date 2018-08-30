Почти 4 тыс. детей родилось в Щелковском перинатальном центре за год его работы

Щелковский перинатальный центр отмечает год со дня открытия, за это время в медицинской организации на свет появилось почти 4 тысячи детей, центр обслуживает 938 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Уже год в Щелкове работает перинатальный центр третьего уровня. За это время в центре родилось почти 4 тысячи детей, пролечено свыше 55 тысяч пациентов», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

Щелковский перинатальный центр обслуживает 938 тысяч человек из шести муниципальных районов и семи городских округов. Медучреждение специализируется на оказании медицинской помощи беременным женщинам с эндокринными заболеваниями (сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы, хроническая надпочечниковая недостаточность).

«В центре специалисты оказывают хирургическую помощь новорожденным детям без перевода их в другие лечебные заведения страны. В частности, за год работы было проведено четыре операции детям с врожденными пороками развития, 35 операций по сохранению зрения недоношенным младенцам. В 2018 году в медучреждении родилось 320 недоношенных детей, пролечено в реанимации 363 новорожденных ребенка, еще 457 детей получили помощь в отделении патологии», — отметил Марков.

Министр добавил, что в Щелковском перинатальном центре работает школа для родителей недоношенных детей. Специалисты проводят занятия с мамами новорожденных, обучают их уходу за младенцами, родившимися раньше срока.

Самыми маленькими пациентами центра стали ребенок, родившийся с весом 473 граммов, и малыш весом 480 граммов, появившийся на свет на 23 неделе.

В прошлом году в системе родовспоможения региона произошло важное событие — было открыто пять современных центров материнства и детства, учреждения открылись в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде.