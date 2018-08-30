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За год в Щелковском перинатальном центре родилось четыре тысячи детей
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За год в Щелковском перинатальном центре родилось четыре тысячи детей 

360tv.ru 10 минут назад
Фото: 360tv.ru
Перинатальный центр третьего уровня работает в Щелкове уже год. Как заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, за это время в центре родилось почти четыре тысячи детей и было пролечено свыше 55 тысяч пациентов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского ведомства.
«В центре специалисты оказывают хирургическую помощь новорожденным детям без перевода их в другие лечебные заведения страны, — напомнил Дмитрий Марков. — В частности, за год работы было проведено четыре операций детям с врожденными пороками развития, 35 операций по сохранению зрения недоношенным младенцам».
Как рассказал глава подмосковного Минздрава, в 2018 году в медучреждении родилось 320 недоношенных детей, пролечено в реанимации 363 новорожденных ребенка, еще 457 детей получили помощь в отделении патологии.
По словам министра, в Щелковском перинатальном центре работает школа для родителей недоношенных детей. Специалисты проводят занятия с мамами новорожденных, обучают их уходу за младенцами, родившимися раньше срока. За год работы самыми маленькими пациентами медучреждения стали двое: ребенок, родившийся с весом 473 граммов, и малыш 480 весом граммов, появившийся на свет на 23-й неделе.
Источник фото: Министерство здравоохранения Московской области
Щелковский перинатальный центр обслуживает 938 тысяч человек из шести муниципальных районов и семи городских округов. Медучреждение специализируется на оказании медицинской помощи беременным женщинам с эндокринными заболеваниями: сахарный диабет любой степени компенсации, заболевания щитовидной железы, хроническая надпочечниковая недостаточность.
В прошлом году в системе родовспоможения региона произошло важное событие — открылись пять современных центров материнства и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде.
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