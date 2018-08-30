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Власти Хабаровского края хотят снизить льготную ипотеку для семей до 2%
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Власти Хабаровского края хотят снизить льготную ипотеку для семей до 2% 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края намерено снизить до 2% льготную ипотеку для семей с детьми. Об этом сообщил в четверг губернатор края Вячеслав Шпорт.
"Для каждой семьи, особенно молодой, важно иметь возможность купить себе квартиру. В крае работает программа «Доступное жилье», многодетным семьям предоставляются земельные участки, пока в пилотном режиме действует шестипроцентная ипотека… Конечно, желательно еще ее снизить, у нас есть такие планы. Мы планируем сделать жилье еще более доступным и рассматриваем вопрос, чтобы для семей, в которых рождаются дети, льготную ипотеку снизить до 2%", — сказал Шпорт, выступая перед жителями Комсомольска-на-Амуре.
Он уточнил, что такие предложения подготовлены, обоснования уже есть. Шпорт также сообщил, что регион поддерживает предложение полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева об увеличении размера материнского капитала для жителей Дальнего Востока на 30%.
"Сегодня у нас работает краевой материнский капитал. Семьи получают выплаты при рождении третьего и последующих детей. В ближайшем будущем мы планируем выплачивать 150 тыс. рублей уже при рождении первого ребенка. Сегодня ведем расчеты. Такая задача поставлена, и мы ее будем решать", — сказал Шпорт.
Он отметил, что в регионе сейчас в семьях рождается больше вторых, третьих детей и меньше первых. Такие инициативы, по его словам, помогут выровнять ситуацию.
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