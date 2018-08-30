За многодетные семьи. На Алтае обсудили реформу опеки и попечительства

Общественники и сами замещающие семьи в Алтайском крае заявили о своем несогласии с некоторыми пунктами нового закопроекта об усыновлении и опекунстве. В частности, об ограничении числа детей в приемных семьях (до 3 детей).

В СМГ прошел круглый стол, посвященный реформе опеки и попечительства, на котором присутствовали представители Министерства образования , общественных организаций, в том числе организация опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также многодетная мать и воспитанница многодетной семьи.

По словам представителя регионального отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игоря Берга, ребенку нужна социализация, а семья лучше всего помогает ему адаптироваться в обществе. Есть много примеров, когда в многодетных семьях приемные дети достигают больших успехов в жизни. Поэтом ограничивать количество детей неправильно.

Мнение общественника поддержала и кавалер ордена «Родительской славы» Любовь Безматерных, которая с мужем воспитывает как своих, так и приемных детей.

«Я категорически против этого ограничения, я даже против разрешать брать в семью только 8 детей. Ведь семья зависит не от количества детей, а от отношения к детям. Мы принимает детей, даем им возможность почувствовать, что значит жить в нормальной семье, помогаем им решать проблему».

Начальник отдела специального образования, опеки и попечительства Минобрнауки Лариса Багина также считает, что законопроект требует доработки, в частности в обсуждении должны принимать участие представители приемных и замещающих семей.

Кстати, она заявила о положительной динамике в области опеки и попечительства в Алтайском крае. В частности, увеличивается количество детей, которые вернулись в родные семьи. Так, в прошлом году их было около 200, за полгода текущего уже около 90 детей. В целом сократилось число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2006 года в крае уменьшилось число детских домов в два раза — с 44 до 22.

«Мы понимаем, что профилактика социального сиротства очень многовекторное направление. В ходе реорганизации наших учреждений для детей-сирот мы создали в каждом учреждении службу содействия семейному устройству и службу сопровождения замещающих семей. За каждой организацией детей-сирот закреплена определенная территория, где ведется работа непосредственно с органами опеки. Здесь работают узкие специалисты — логопеды, психологи», — говорит Багина.

Важную роль психолога в данной области отметили все собравшиеся за круглым столом. Как общественники, так и сами семьи, в которых воспитываются приемные дети, считают, что психологам необходимо работать как с родителями, так и с детьми.

Свою позицию высказала и воспитанница многодетной семьи Елена Луценко . По ее мнению, органам опеки, чтобы объективно судить о жизни детей в приемной семье, необходимо общаться напрямую с самим ребенком, его окружением, с учителями в школе, а не делать выводы, исходя из общих данных о приемной семье, какая бы благополучная она не была.

Справка:

Что может измениться в системе опеки и попечительства. Согласно новому законопроекту, ограничат количество детей в семье (до 3 детей), частоту усыновления, заключение психолога станет обязательным, ужесточатся требования к состоянию здоровья усыновителя и т.д.