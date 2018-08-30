Юные вологжане в акварели расскажут о бабушках-донорах

Творческий конкурс объявила областная станция переливания крови. Медики предлагают юным вологжанам нарисовать своих родителей-доноров.

Акция называется «Мой папа (моя мама) — донор» и посвящена всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. Поучаствовать могут малыши, чьи родители или бабушки и дедушки регулярно сдают кровь. Выполнить работу можно на ватмане, холсте, картоне и в любой технике — маслом, акварелью, тушью, цветными карандашами, фломастерами или мелками. Минимальный размер рисунка — А4. Его нужно подписать и указать фамилию, имя и отчество участника, его возраст, адрес и номер телефона. Каждый конкурсант может предложить не более трёх работ.

По мнению организаторов, творческий конкурс поможет воспитать в детях чувство гордости за родителей, участвующих в донорском движении, покажет положительные стороны регулярной сдачи крови, раскроет творческий потенциал и мотивирует к здоровому образу жизни.