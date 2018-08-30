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Юные вологжане в акварели расскажут о бабушках-донорах
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Юные вологжане в акварели расскажут о бабушках-донорах 

Вологда.рф 37 минут назад
Фото: Вологда.рф
Творческий конкурс объявила областная станция переливания крови. Медики предлагают юным вологжанам нарисовать своих родителей-доноров.
Акция называется «Мой папа (моя мама) — донор» и посвящена всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. Поучаствовать могут малыши, чьи родители или бабушки и дедушки регулярно сдают кровь. Выполнить работу можно на ватмане, холсте, картоне и в любой технике — маслом, акварелью, тушью, цветными карандашами, фломастерами или мелками. Минимальный размер рисунка — А4. Его нужно подписать и указать фамилию, имя и отчество участника, его возраст, адрес и номер телефона. Каждый конкурсант может предложить не более трёх работ.
По мнению организаторов, творческий конкурс поможет воспитать в детях чувство гордости за родителей, участвующих в донорском движении, покажет положительные стороны регулярной сдачи крови, раскроет творческий потенциал и мотивирует к здоровому образу жизни.
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