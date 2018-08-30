Энрике Иглесиас поделился забавным видео со своими детьми

Счастливый отец обожает своих малышей и старается посвящать им все свободное время.

Известный певец Энрике Иглесиас порадовал поклонников новым видео со своими восьмимесячными детьми. В ролике звездный отец веселит своих малышей, бегая из одной стороны в другую. Дети сидят в коляске и заливисто смеются, глядя на папу. Подписчики тоже оценили старания Энрике Иглесиаса.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

29 Авг 2018 в 3:46 PDT Нелегкая это работа — развлекать публику😂🦃,

— забавно подписал видео звездный отец.

«Прекрасное видео, Вы — великолепный отец😊😊😊», «Вы счастливчик, у вас есть семья, дом. Нет ничего важнее этого💖💖💖💖💖💖💖», «Какие же малыши милые💕», «Потрясающий папа, так старался их развеселить😂😂😂», «Дети любят папу🤣😋😊😘😍🤗🤗🤗», — прокомментировали поклонники артиста в Instagram.

Кстати, недавно Энрике Иглесиас делился забавным видео со своей дочкой. Певец показал аудитории, как они с малышкой Люси развлекаются в бассейне. В ролике звездный папа веселит дочку, выпуская воду изо рта. А малышка в ответ с интересом рассматривает отца и заливается громким смехом.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

4 Июл 2018 в 10:25 PDT Поклонников невероятно растрогало видео. «Мое сердце сейчас разорвется от эмоций, какая милота», «Папа — дельфин», «На это можно смотреть вечно», «Прекрасная девчушка», «Ничего милее в своей жизни не видела», «Энрике, вы — лучший отец на свете», — комментировали публикацию подписчики.

Напомним, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце прошлого года впервые стали родителями. На свет появились сразу два малыша — мальчик Николас и девочка Люси. Новость оказалась настоящим сюрпризом для поклонников пары, но теперь, когда секрет раскрыт, звезды с радостью периодически делятся фото и видео с участием близнецов в соцсетях.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

23 Май 2018 в 2:49 PDT Кстати, Анна и Энрике потратили около 600 тысяч долларов ради того, чтобы сделать дом и окрестности безопасными для малышей. Они окружили территорию дома пятиметровой стеной, построили ограждение вокруг бассейна, возвели еще один двухэтажный дом и обезопасили буквально каждый клочок земли, окружающий их жилище.

Добавим, что сегодня Анна Курникова активно старается восстановить идеальную фигуру. В Instagram бывшая теннисистка показывает, как занимается спортом.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

22 Апр 2018 в 5:35 PDT К слову, во время чемпионата мира по футболу Анна Курникова болела за сборную России со своим малышами-двойняшками. Теннисистка поделилась с поклонниками трогательными кадрами с крохами. Поскольку супруг Анны Курниковой болел за сборную Испании, то детей нарядили в разные формы. В связи с этим среди хэштегов, поставленных теннисисткой к фотографии с детьми, есть весьма красноречивый #мирдружбажвачка.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

1 Июл 2018 в 10:18 PDT «Какие красивые детки!», — умиляется аудитория соцсетей. «Дочка на папу, сынуля на маму! Здоровья крепкого деткам и вам с Энрике!», «Прелестные малыши», «Анюта! Твои милашки-бутузики! Здоровья им и счастья», «Лапочки! Дай вам бог здоровья. Анна, вы молодец».

Кстати, в недавнем интервью Энрике Иглесиас назвал Анну Курникову мамой-супергероем.

My Sunshine

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

16 Янв 2018 в 10:48 PST Фото: Instagram @annakournikova, @enriqueiglesias