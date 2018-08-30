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В Москве будут вручать премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «КРЫЛЬЯ АИСТА»
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В Москве будут вручать премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «КРЫЛЬЯ АИСТА» 

Управа района Гагаринский + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
В Государственном Кремлевском Дворце, 5 сентября в 18:00 будет проходить торжественная церемония вручения Премии города Москвы «Крылья Аиста» за вклад в развитие в городе Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цель премии — выражение общественного признания гражданам и организациям, внесшим особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве и популяризация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Премия вручается пятый год.
В церемонии награждения будут участвовать мэр Москвы Сергей Собянин, члены Правительства Москвы, видные общественные и государственные деятели, деятели культуры и искусства, усыновители, опекуны, попечители, приемные семьи города Москвы.
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