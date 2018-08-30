В Москве будут вручать премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «КРЫЛЬЯ АИСТА»

В Государственном Кремлевском Дворце, 5 сентября в 18:00 будет проходить торжественная церемония вручения Премии города Москвы «Крылья Аиста» за вклад в развитие в городе Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель премии — выражение общественного признания гражданам и организациям, внесшим особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве и популяризация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Премия вручается пятый год.