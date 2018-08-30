Жена Арарата Кещяна призналась, что не справилась бы с детьми без помощи няни

Звездная мама успешно совмещает карьеру и заботу о дочках.

Жена комедийного актера, радио— и телеведущего, экс-участника команды КВН РУДН , звезды ситкома «Универ» Арарата Кещяна поделилась в Instagram нежным фото со своими детьми. Она призналась, что не смогла бы быть только хорошей женой и мамой. Бизнесвумен необходимо еще и реализовать себя в работе. Поэтому Катя Кещян уже давно прибегает к помощи нянь и не видит в этом ничего плохого.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

29 Авг 2018 в 10:47 PDT У нас сейчас немного напряженный период-переживаем смену Няни. Вот, с одной стороны, раньше без нянь жили и нормально было всем. А с другой-представить себе не могу, чтобы няни у нас не было. Я не буду давать оценок «хорошо» это или «плохо», просто понимаю, что, несмотря на то, что семья у меня на первом месте, самореализация от нее далеко не отстает на лестнице приоритетов. Я не буду счастлива, будучи только мамой и женой или только успешной бизнес вумен,

— призналась Катя Кещян.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

12 Авг 2018 в 6:21 PDT «И здесь для меня наступает самое сложное-найти баланс. Это что-то из разряда «миссия невыполнима»😅, потому что кидает из стороны в сторону. Но все равно, сколько бы ни было задач по работе, я с детьми всегда с утра, после восьми вечера и в выходные, если нет мероприятий. Сегодня в комментах одна девушка задала вопрос: возможно ли вообще это совмещать, чтобы и в карьере было норм, и дети не чувствовали себя обделенными?🙄Я не знаю, честно. Но я стремлюсь. Я знаю только одно: без помощников не обойтись, если хочется и делом заниматься, и в семье гармонию сохранить. Но без крайностей, потому что нанимать няню для ребенка с рождения и отдавать малыша полностью ей, потому что работа-это крайность», — откровенно рассказала звездная мама.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

26 Авг 2018 в 11:27 PDT Меня, правда, интересует-есть ли какие-то секреты?😄Мне кажется, все супер-мамочки из Инстаграма только в Инстаграм такие счастливые🙈ну, или у них по 10 помощниц, или мамы живут рядом…это вообще моя мечта 😍,

— предположила Катя Кещян.

«Ничего не имею против нянь! Но своего ребенка никогда не доверю чужой женщине! Я всегда вспоминаю польскую пословицу: «У вас есть целая жизнь, чтобы работать, а дети будут маленькими всего один раз» 👶Каждый сам выбирает, что все-таки для него важнее…», «У меня дочке 2.2, я одна с ней с рождения, везде с собой беру. Работаю в сфере недвижимости и, вот, с ней везде по клиентам. Няням боюсь доверить», «Я никогда бы не доверила своих детей чужому человеку… У меня фантазия бешеная! А если еще показывают, как некоторые няни обращаются с детьми… У нас (слава Богу) рядом свекровь живет), она и остается!», «У меня такая же ситуация. Мама в другом городе, амбиции самореализоваться есть;) только детей у меня четверо! Няня для меня Единственный и прекрасный выход из ситуации. По началу было тяжело, не могла найти своего человека, меняла троих, сильно переживала. Сейчас все устаканилось. Няня с нами уже больше года, дети к ней привыкли, она вообще как член семьи стала», «Вот сколько вас не читаю, ощущение, что переживаю тоже самое! Какое же 100%ое попадание в мои мысли на данный момент! Поразительно!)», — поделились подписчицы своим опытом со звездной мамой.

К слову, Катя Кещян совсем недавно перестала скрывать лицо старшей девочки. Поэтому теперь каждый новый снимок малышки порождает споры среди поклонников. Они постоянно выясняют, на кого Ева больше похожа. Мнения подписчиков звездной семьи все время расходятся.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

20 Авг 2018 в 12:05 PDT Терпению Евы можно позавидовать🙈может весь день со мной прокататься и не пикнуть. А меня многие спрашивают: как ты с детьми еще и свое дело ведешь? Да вот так😄ориентируюсь по ситуации 😂,

— рассказала Катя Кещян.

«На самом деле на Арарата похожа)) Посмотрите, какие большие черные глаза, как у папы, Ваш там разве что нос только)))», «Мне кажется, она копия мама, только кареглазая 😉», «Дочь очень на вас похожа, но с армянскими чертами. Красавица😍», «Смотря на Еву, понимаешь, какой был Арарат в детском возрасте — одно же личико.. 😙😋», «Доча папина, красивая малышка», «Очень похожа на вас малышка, но папины яркие черты присутствуют. И это ее делает очень выразительной! Красивая девочка 😍❤️», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

Кстати, звездные родители старательно прятали малышку Еву от любопытных глаз. И только в июле этого года впервые показали лицо девочки. В личном блоге Катя Кещян разместила видеоролик, в ходе которого малышка снимает очки и обаятельно улыбается на камеру.

Мы решились. Знакомьтесь. Ева Араратовна,

— представила поклонникам кроху супруга Арарата Кещяна.

Публика пришла в восторг: «Она копия вас с мужем одновременно, такое возможно? Класс», «Красота неописуемая», «Какая красотка-очаровашка с папиными глазками», «Красавица, на мамочку похожа», «Какая девочка! Куколка, принцесса», — комментировала аудитория социальных сетей.

Напомним, что Арарат Кещян с 2013 года женат во второй раз, его избранница — бизнесвумен Екатерина Шепета. В 2014 году супруги впервые стали родителями: на свет появилась малышка Ева. Диана, младшая дочь пары, родилась осенью 2017 года.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

17 Июл 2018 в 11:04 PDT К слову, не так давно звезда «Универа» Арарат Кещян показал фото и видео отдыха с женой и дочками.

Публикация от Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan)

12 Июл 2018 в 1:47 PDT Публикация от Ararat Keshchyan 🇬🇧⚽️😈MU (@araratkeshchyan)

10 Июл 2018 в 4:24 PDT Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

17 Июн 2018 в 9:20 PDT Фото: Instagram @katyakeshchyan