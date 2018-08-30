Остаться в живых. Если ребёнок впервые отправится в школу один

У многих родителей в этом году к привычным заботам о школьной экипировке добавится вопрос безопасности. Ведь ребенку предстоит впервые преодолеть путь из дома и назад в одиночку. И те, кто спешно проводит для своего чада «курс молодого бойца», правильно делает. Ведь сто раз пройденная дорога с родителем за ручку — это совсем не то, когда идёшь один. А если такой «ликбез» не проведён — самое время это сделать.

Выходим из дома

Перед тем, как ребенок совершит свой первый автономный выход в открытое пространство, тщательно отрепетируйте каждый шаг. Если он выходит из квартиры один, пусть посмотрит в глазок — нет ли кого на площадке и не слышны ли голоса. Объясните, что открывать дверь можно, только если за ней никого нет.

Пусть ребёнок при вас закроет дверь и сразу спрячет ключ от посторонних глаз. Например, во внутренний карман рюкзака. Проследите, как выходит из подъезда. Кстати, если квартира невысоко, спускаться лучше пешком — лифт может сломаться, в нём может оказаться какой-нибудь «нехороший дядя» и так далее.

Выйдя на улицу, вместе пройдите с ребёнком всю дорогу до школы. Сконцентрируйте внимание на наиболее потенциально опасных местах. Во дворе — это парковочные места, с которых резко может сдать назад какой-нибудь автомобиль. А также внутридомовые проезды, по которым многие автомобилисты гонят, невзирая на знак «Жилая зона». Поэтому объясните, что проходить через двор нужно только по пешеходной дорожке, а пересекать места, где ездят автомобили, можно только убедившись, что их нет.

Проезжая часть

Следующее по-настоящему опасное место, без всяких «потенциально» — это проезжая часть. Если путь в школу возможен через подземный переход — ребёнок должен идти только через него, даже если такой путь займёт больше времени. Просто из дома придется выходить немного пораньше. Объясните, что отныне ребёнок будет ходить только по нему, даже если опаздывает.

При всех своих несовершенствах, таких как скользкие ступени или недоступность для маломобильных граждан, подземные переходы имеют один несомненный плюс — стопроцентно избавляют от угрозы ДТП на оживлённых перекрестках. Поэтому выбирая для ребенка между светофором и «подземкой», следует однозначно останавливаться на последнем.

Если есть только надземный переход, то вместе с ребенком пройдите по нему несколько раз. Сделайте акцент на том, что начинать движение можно не просто, когда загорится «зелёный», а когда проедут все машины, не успевшие проскочить через перекрёсток, и только убедившись, что остальные автомобили пропускают пешеходов.

Транспорт

Иногда в школу приходится добираться на транспорте. Неважно, пользуется ребенок специальной транспортной картой или рассчитывается «наличкой», ему необходимо выдавать деньги на одну дополнительную поездку. Эта сумма может понадобиться, если трамвай ли троллейбус внезапно остановится из-за обрыва линии или ДТП на пути. В этом случае объясните или лучше запишите номер маршрутки, на которую ребенок сможет пересесть. Кроме того, этот вариант ваш школьник сможет использовать, если нужный ему трамвай или троллейбус почему-то задерживается.

Проследите, чтобы деньги на проезд всегда находились отдельно о тех, которые вы даёте с собой на другие цели. Это нужно, чтобы ребенок случайно не потратил их и не остался без средств на обратную дорогу.

Телефон

Если у ребенка ещё нет сотового телефона, обязательно снабдите его «трубкой». Забейте в «горячие клавиши» номера обоих родителей, бабушек-дедушек и близких друзей или родственников, которым ребенок сможет позвонить одним касанием. Регулярно следите за зарядом аппарата, чтобы его гарантированно хватило до конца дня.

Приучите ребенка к контрольным звонкам. «Я вышел из подъезда» и «я пришёл в школу» должны стать обязательными. Как и сообщения о выходе на обратную дорогу и возвращении домой. Кроме того, если путь туда-обратно занимает много времени, можно договориться, что ребенок будет вам звонить с какой-нибудь контрольной отметки, расположенной на полпути. Так вы всегда будете иметь представление, где находится ваше чадо.

Однако ребенок должен проследить, чтобы в момент звонка рядом не было посторонних. Сотовый телефон, а особенно смартфон в руках у ребенка делает его привлекательной и легкой добычей грабителей.

Вообще, приучите ребенка к понятию «быть на связи». То есть откликаться на ваши звонки при любой возможности и периодически извещать вас, что у него всё хорошо. Например, с перемен между уроками.

Посторонние

Вопрос взаимодействия с незнакомыми людьми, пожалуй, даже более важен, чем правила дорожного движения и прочее. До ребёнка нужно донести раз и навсегда: ни с каким посторонним человеком, даже если это сосед или ваш знакомый, ни при каких обстоятельствах никуда идти нельзя! Посторонний может позвать посмотреть котят (щенков, хомячков), предложит купить чудо-игрушку, сходить в кино и т.д. Может даже назвать вашего ребенка по имени, сказать, что он ваш родственник (коллега), что его попросили забрать мама или папа — на все посулы ребенок должен уметь сказать категоричное «нет!» И в любой ситуации, когда у него появляется хоть тень сомнения, немедленно звонить вам.

Пока не дошло до настоящей беды, можете провести проверку: договориться с кем-нибудь из своих знакомых, которых ребенок не знает, чтобы те попробовали увести его при выходе из школы. Например, назвать по имени и предложить подвезти до дома. Даже назвать ваш адрес. Если ребенок не «клюнул» и тут же перезвонил вам, значит, беспокоиться не стоит. Но если он не прошёл проверку, то следует тут же провести «профилактическую беседу» и объяснить, что в следующий раз такое общение с посторонним может закончиться плачевно. Обычно такого урока хватает на всю жизнь.

Отрепетируйте с ребенком действия при прямом физическом воздействии. Например, если его хватают за руку и насильно куда-то тащат. В этом случае ребенок должен громко кричать заранее заученную фразу. Например, «Помогите, я не знаю этого человека!» или «Это не мои родители!»

Объясните, что в таком случае самое главное — максимально привлечь к себе внимание окружающих. А запугивания, которые могут сопровождать действия незнакомца, всего лишь блеф — убивать ребенка прилюдно никто не будет.

Возвращение домой

Подойдя к подъезду, ребенок должен сообщать вам об этом по телефону. Объясните, что входить в подъезд и в лифт с незнакомыми людьми нельзя. Лучше пропустить чужака вперёд.

Нельзя открывать квартиру, если на площадке или лестничной клетке стоят посторонние. В идеале, если всякий раз входя в подъезд, ребенок будет набирать вас по телефону и всё время вплоть до закрытия двери изнутри находиться с вами на линии. Злоумышленник вряд ли решится на «онлайн-преступление».

Ну, и, наконец, когда ребенок один дома, он никому не должен открывать дверь. Только вам.