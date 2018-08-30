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Круглый стол: «Приемные дети: дань традициям русской семьи или средство обогащения»
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Круглый стол: «Приемные дети: дань традициям русской семьи или средство обогащения» 

Вечерняя Москва 1 час назад
УЧАСТНИКИ: Юлия ЗИМОВА — член Общественной палаты РФ, президент межрегиональной общественной организации «Наши дети» Анна КУЛЬЧИЦКАЯ — председатель Московского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» Вадим АРУСТАМОВ — руководитель общественной организации «Мы — дети России», правозащитник Сергей КАБАНОВ — председатель Общественного совета опекунов, попечителей и приемных родителей Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы Валентина ТИТОВА — член Общественного совета опекунов, попечителей и приемных родителей Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы ПО ТЕЛЕФОНУ: Елена АЛЬШАНСКАЯ — член Координационного совета при Общественной палате РФ по рассмотрению спорных случаев по отобранию детей ВЕДУЩИЕ: Руслан ОРЕХОВ Алина ТУКАН — корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва»
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