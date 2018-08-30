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Свердловчанка «отработает» гибель 3-месячной дочери от холода
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Свердловчанка «отработает» гибель 3-месячной дочери от холода 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор 20-летней жительнице села Новоипатово, признав ее виновной в оставлении в опасности 3-месячной дочери. Женщине назначили 11 месяцев исправительных работ с удержанием 15% в доход государства, передает "Уралинформбюро".
В марте подсудимая с сожителем два дня пила в гостях у знакомых. Малышка в это время находилась у бабушки. 9 марта пьяная женщина забрала дочь домой. Не растопив печь, семья легла спать. Наутро ребенка обнаружили мертвым.
Изначально женщина предполагала, что ее дочь могла умереть из-за употребления коровьего молока. Однако экспертиза показала, что девочка умерла от переохлаждения, пишет sysertnews.ru. Температура окружающей среды на улице была -10 градусов. Ребенок находился в неотапливаемом помещении в мокрых подгузнике и одежде.
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