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Акция «Помоги пойти учиться» шагает по республике Северная Осетия
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Акция «Помоги пойти учиться» шагает по республике Северная Осетия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ОМВД России по Пригородному району детям из малообеспеченных семей в торжественной обстановке вручены школьные принадлежности.
Подарки будущим первоклассникам и учащимся других классов подготовили офицеры подразделения по делам несовершеннолетних райотдела во главе с подполковником полиции Ириной Джиоевой. Сотрудники ПДН пригласили детей с родителями в Отдел МВД, чтобы накануне очередного учебного года вручить им рюкзаки с необходимыми для учебы принадлежностями, а также школьную и спортивную форму.
Со словами поздравления с наступающим Днем знаний к присутствующим обратился начальник территориального органа внутренних дел подполковник полиции Алан Гутиев. Алан Русланович призвал школьников хорошо учиться, слушать учителей, а родителей попросил проявлять заботу о детях. Он подчеркнул, что со стороны полиции нуждающимся семьям будет оказываться необходимая помощь.
Руководитель районного отдела вручил первоклашкам подарки и одежду. Их старшие товарищи также получили от правоохранителей необходимые для учебного процесса предметы. В ответ родители детей выразили огромную благодарность руководству ОМВД и лично Алану Гутиеву за внимательное отношение к проблемам простых людей.
Как рассказала начальник ПДН подполковник полиции Ирина Джиоева, все канцтовары и вещи были приобретены на средства собранные сотрудниками. Ежегодно полицейские помогают нуждающимся семьям в подготовке детей к школе. В этом году помощь получили 56 школьников Пригородного района.
На прощанье инспекторы по делам несовершеннолетних угостили всех своих подопечных сладостями.
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