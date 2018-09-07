Полицейские в Подмосковье задержали напавшего на супружескую пару мужчину

«Находясь на маршруте патрулирования в дер. Кривцово, полицейские заметили женщину, которая стояла на проезжей части дороги и размахивала руками, пытаясь остановить проезжавшие мимо автомобили. Правоохранителям она пояснила, что ее муж за автобусной остановкой пытается задержать мужчину, который хотел их ограбить. Сотрудники полиции оперативно пришли на помощь и задержали нападавшего — им оказался 23-летний местный житель», — сказала собеседница агентства.

Как выяснили сотрудники МВД, задержанный подошел к 57-летнему мужчине и ударил его стеклянной бутылкой по голове, а затем попытался отобрать сумку у его супруги. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое. Молодого человека заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.