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Полицейские в Подмосковье задержали напавшего на супружескую пару мужчину
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Полицейские в Подмосковье задержали напавшего на супружескую пару мужчину 

Агентство «Москва» + ещё 12 18 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
В Солнечногорском районе полиция задержала подозреваемого в нападении на супружескую пару, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
«Находясь на маршруте патрулирования в дер. Кривцово, полицейские заметили женщину, которая стояла на проезжей части дороги и размахивала руками, пытаясь остановить проезжавшие мимо автомобили. Правоохранителям она пояснила, что ее муж за автобусной остановкой пытается задержать мужчину, который хотел их ограбить. Сотрудники полиции оперативно пришли на помощь и задержали нападавшего — им оказался 23-летний местный житель», — сказала собеседница агентства.
Как выяснили сотрудники МВД, задержанный подошел к 57-летнему мужчине и ударил его стеклянной бутылкой по голове, а затем попытался отобрать сумку у его супруги. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое. Молодого человека заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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