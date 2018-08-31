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Суд арестовал подозреваемого в нападении на двух полицейских в Подмосковье
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Суд арестовал подозреваемого в нападении на двух полицейских в Подмосковье 

РИА Новости + ещё 7 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Суд арестовал подозреваемого в нападении на двух полицейских в Подмосковье, им оказался ранее судимый 25-летний житель Волгоградской области, сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в подмосковном Дзержинском. Согласно сообщению ГСУСК по Подмосковью, мужчина набросился на сотрудников патрульно-постовой службы, «поочередно нанося полицейским удары ножом в область груди и шеи». По факту было возбуждено уголовное дело.
"По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на сотрудников полиции в Дзержинском", — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
Как отмечается, 25-летний житель Волгоградской области ранее уже был неоднократно судим за грабежи, умышленное причинение вреда здоровью и нападение на представителей власти. С ним проводятся необходимые следственные действия.
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