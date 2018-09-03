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В Подмосковье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника
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В Подмосковье арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника 

ИД «Собеседник» + ещё 9 24 минуты назад
Жителя Подмосковья задержали за убийство мужчины в ходе совместного распития спиртных напитков.
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по региону Ольга Врадий. Инцидент произошел 2 сентября в подмосковном Воскресенске: возле одного из продуктовых магазинов города было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами.
«В ходе грамотно организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с Росгвардией по Московской области удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 34-летний местный житель», — рассказала Врадий.
Задержанный мужчина признался в совершении преступления: он заявил, что конфликтная ситуация, приведшая к убийству, произошла во время совместного употребления спиртного.
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