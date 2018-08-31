В Подмосковье полицейские провели экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра

В преддверии для образования патрульно-постовой службы сотрудники полиции ОМВД России по г.о. Озёры провели экскурсию для воспитанников Озёрского социально-реабилитационного центра «Гнёздышко». Цель мероприятия — познакомить ребят с деятельностью патрульно-постовой службы, повысить уровень доверия подрастающего поколения к сотрудникам органов внутренних дел. В ходе проведения мероприятия командир отдельного взвода патрульно-постовой службы рассказал детям о буднях сотрудников патрульно-постовой службы, показал снаряжение и служебный автомобиль. Все желающие смогли примерить бронежилеты и каски, а также посидеть в служебном автомобиле. В завершение встречи воспитанники реабилитационного центра поблагодарили стражей порядка за интересную экскурсию и попросили провести в будущем еще не одну экскурсию.