Ещё
В Подмосковье завели дело на мужчину, ранившего ножом полицейских
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье завели дело на мужчину, ранившего ножом полицейских 

РИА Новости + ещё 5 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
Ранее в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в подмосковном Дзержинском. Согласно сообщению ГСУСК по Подмосковью, мужчина набросился на сотрудников патрульно-постовой службы, «поочередно нанося полицейским удары ножом в область груди и шеи».
Сообщается, что полицейские с ранениями были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления… «применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан, в ближайшее время следствием будет решен вопрос об аресте.
Последние новости
Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов8
Климова решилась на шокирующую откровенность20
Красавицы в бикини показали, как нужно позировать3
Звезды, любящие выкладывать пикантные фото в Сеть2
Бледанс осудили за новую беременность38
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение