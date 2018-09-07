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В Солнечногорском районе Подмосковья полицейскими задержан подозреваемый в хранении более 200 граммов амфетамина
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В Солнечногорском районе Подмосковья полицейскими задержан подозреваемый в хранении более 200 граммов амфетамина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 14 30 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому району на маршруте патрулирования остановлена автомашина отечественного производства под управлением 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В присутствии понятых проведен досмотр транспортного средства — под обшивкой заднего сидения обнаружен целлофановый пакет с 10 свертками с порошкообразным веществом белого цвета и 1 пакет прозрачного цвета с аналогичным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержит запрещенное психотропное вещество — амфетамин, общей массой 218 граммов. В отношении подозреваемого Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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