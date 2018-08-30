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В Волоколамском районе Подмосковья полицейские провели акцию «Всегда на страже порядка!»
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В Волоколамском районе Подмосковья полицейские провели акцию «Всегда на страже порядка!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 1 41 минуту назад
В преддверии празднования 95-летия со Дня образования патрульно-постовой службы и начала нового учебного года полицейские ОМВД России по Волоколамскому району провели акцию «Всегда на страже порядка!» в одной из школ Волоколамского района.
Данная акция проводиться с целью предоставления полной и достоверной информации о работе полиции. В рамках акции сотрудники патрульно-постовой службы совместно с инспектором по делам несовершеннолетних и инспектором по профессиональной подготовке ОМВД рассказали ребятам об особенностях работы в полиции, о том, какими качествами должен обладать сотрудник полиции, рассказали также о возможности поступления в высшие образовательные учреждения МВД России. В завершение встречи стражи порядка напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в быту и на улице, повторили алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.
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