В Волоколамском районе Подмосковья полицейские провели акцию «Всегда на страже порядка!»

В преддверии празднования 95-летия со Дня образования патрульно-постовой службы и начала нового учебного года полицейские ОМВД России по Волоколамскому району провели акцию «Всегда на страже порядка!» в одной из школ Волоколамского района.