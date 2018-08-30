В Ростовской области мужчина напал на ребенка и изувечил пса, бросившегося на его защиту

Инцидент произошел 22 августа, в Аксае. Дебошир набросился на ребенка во дворе жилого дома. На нападавшего тут же бросилась собака, встав на защиту мальчика. Кроме верного друга, никто за ребенка не заступился, озверевший мужчина схватил биту и стал избивать собаку.

Сейчас за жизнь верного животного борются ветеринары. У дворняжки множественные переломы, открытая черепно-мозговая травма, сейчас пес в коме. Зоозащитники Аксая хотят привлечь нападавшего к ответственности за жестокое обращение с животным.