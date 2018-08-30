Ещё
Молодые мамы в Ульяновской области получат выплаты на первого ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодые мамы в Ульяновской области получат выплаты на первого ребенка 

РИА Новости + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 30 авг — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал закон о дополнительных выплатах на первого ребенка молодым мамам региона, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.
"Сегодня утром я подписал ряд документов, одним из которых стал законопроект о выплате на первого ребенка. В рамках совета по семейно-демографической политике мы обсуждали необходимости поддержки молодых семей и повышение рождаемости", — цитирует Морозова пресс-служба.
По словам заместителя председателя правительства региона Павла Дегтяря, дополнительные выплаты в размере 3 тысяч рублей смогут получать жительницы области не старше 25 лет, родившие первенцев.
По данным пресс-службы, закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Новое пособие на ребенка будет выплачиваться до достижения им трех лет. Выплаты смогут получать женщины, размер среднедушевого дохода членов семьи которой не превышает 15,5 тысячи рублей в месяц. Для выполнения социальных обязательств из областного бюджета ежегодно будет выделяться порядка 54 миллионов рублей.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Российские госкомпании отнимут небо и деньги у "Боинга" Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью супруга
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты3
Звезды, любящие выкладывать интимные фото в Сеть
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду19
Чем на самом деле вредна колбаса
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение