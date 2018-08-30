Молодые матери в Ульяновской области получат дополнительные выплаты при рождении первенца

УЛЬЯНОВСК, 30 августа. / ТАСС /. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в четверг подписал закон о дополнительных выплатах для матерей в возрасте до 25 лет, в чьих семьях родился первый ребенок. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь.

"Сегодня подписан этот законопроект, документ предполагает выплаты в размере 3 тыс. рублей женщинам до 25 лет, у которых родился первенец. Выплата будет предоставляться при условии, что их семейный доход составляет не более 15 тыс. 500 рублей, с 1 января 2019 года", — сказал собеседник агентства.

Дегтярь добавил, что в следующем году на эти цели планируется направить 54 млн рублей из областного бюджета. «Около 1,5 тыс. женщин смогут воспользоваться этой поддержкой», — уточнил он.

По словам Дегтяря, около 40% женщин рожают только одного ребенка. «Если в семье появляется первый ребенок в возрасте мамы до 25 лет, то шансы на то, что в этой семье родится второй, третий и последующий ребенок возрастает в разы», — пояснил он.

Заместитель председателя правительства Ульяновской области отметил, что именно в этом возрасте матерям нужна особая поддержка.

"Как правило, 25 лет — этот тот возраст, когда либо женщина только что закончила вуз, либо является студенткой вуза. С одной стороны, это время, когда женщина перестает получать выплаты, если не работала, то от соцзащиты, если работала, то от работодателя в размере 40%. Дополнительная поддержка, которая будет со стороны региона осуществляться для женщин этой категории, очень важна", — уточнил Дегтярь.