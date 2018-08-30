В регионах откроют центры психологической помощи родителям и детям

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости . Центры психологической помощи родителям и детям в рамках федерального проекта «Современные родители» должны появиться во всех российских регионах — в некоторых это будут новые центры, а где-то преобразуют уже имеющиеся, рассказала РИА Новости замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина

"Это будут в каких-то регионах, исходя из их ресурсов, новые центры, а где-то это будут просто дополнительные функции или преобразование уже существующих, ну, например, ПМС-центров (психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) или центров, которые в настоящее время работают с семьями и детьми, то есть это будут новые программы, это будут новые направления деятельности и, конечно, мы будем изучать тот практический опыт, который уже есть в регионах", — сказала Синюгина.

Замминистра отметила, что появление федерального проекта «Современные родители» в национальном проекте «Образование» неслучайно. «Сегодня мы понимаем, что у системы образования есть все возможности для того, чтобы действительно совместно с родителями решать наши личные задачи в воспитании детей», — пояснила она.

По её словам, прежде всего, необходимо создать условия, при которых современные родители бы получали профессиональные знания о том, каким образом ребёнок изменяется, на каком этапе и что надо сделать, чтобы оказать ему помощь и «исключить, избежать все те пагубные, трагические чрезвычайные ситуации, которые мы все вместе наблюдали в начале этого года в наших школах».

В таких центрах помощь будет оказываться и детям, добавила замминистра. «Мы понимаем, что должны появиться консультационные пункты, центры, куда дети могут прийти и, действительно, получить вот такую профессиональную помощь», — пояснила она.

Синюгина отметила, что родительских программ, программ семейного воспитания на самом деле очень много, поэтому «будет важно обобщить этот опыт и на его уже основе выстраивать наши дальнейшие эффективные программы и методики».