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В регионах откроют центры психологической помощи родителям и детям
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В регионах откроют центры психологической помощи родителям и детям 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Центры психологической помощи родителям и детям в рамках федерального проекта «Современные родители» должны появиться во всех российских регионах — в некоторых это будут новые центры, а где-то преобразуют уже имеющиеся, рассказала РИА Новости замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина.
"Это будут в каких-то регионах, исходя из их ресурсов, новые центры, а где-то это будут просто дополнительные функции или преобразование уже существующих, ну, например, ПМС-центров (психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) или центров, которые в настоящее время работают с семьями и детьми, то есть это будут новые программы, это будут новые направления деятельности и, конечно, мы будем изучать тот практический опыт, который уже есть в регионах", — сказала Синюгина.
Замминистра отметила, что появление федерального проекта «Современные родители» в национальном проекте «Образование» неслучайно. «Сегодня мы понимаем, что у системы образования есть все возможности для того, чтобы действительно совместно с родителями решать наши личные задачи в воспитании детей», — пояснила она.
По её словам, прежде всего, необходимо создать условия, при которых современные родители бы получали профессиональные знания о том, каким образом ребёнок изменяется, на каком этапе и что надо сделать, чтобы оказать ему помощь и «исключить, избежать все те пагубные, трагические чрезвычайные ситуации, которые мы все вместе наблюдали в начале этого года в наших школах».
В таких центрах помощь будет оказываться и детям, добавила замминистра. «Мы понимаем, что должны появиться консультационные пункты, центры, куда дети могут прийти и, действительно, получить вот такую профессиональную помощь», — пояснила она.
Синюгина отметила, что родительских программ, программ семейного воспитания на самом деле очень много, поэтому «будет важно обобщить этот опыт и на его уже основе выстраивать наши дальнейшие эффективные программы и методики».
Национальный проект в сфере образования был утвержден «майским указом» президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, что в нацпроект «Образование» войдет девять федеральных проектов, в том числе проект «Современные родители».
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