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«Хочу успеть воспитать малого»: Дмитрий Маликов рассказал, что изменилось в его жизни после рождения сына
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«Хочу успеть воспитать малого»: Дмитрий Маликов рассказал, что изменилось в его жизни после рождения сына 

Passion.ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: Passion.ru
48-летний Дмитрий Маликов дал новое интервью о своей семейной жизни.
В конце января этого года певец Дмитрий Маликов и его супруга Елена стали родителями во второй раз — суррогатная мать родила им сына Марка. Супруги души не чают в малыше и лишь недавно стали открыто показывать его поклонникам. На днях Дмитрий ответил на несколько вопросов журналиста портала Dni.ru и рассказал, как воспитывает кроху.
«В моей жизни с рождением сына многое изменилось. Появилось больше ответственности и забот, стало меньше свободного времени. Даже несмотря на возраст, я хочу успеть воспитать своего ребенка. Ведь когда родилась Стефания, мне было 30 лет — я находился на пике карьеры, много гастролировал и дочь почти не видел. Теперь же стараюсь больше заниматься малышом, не пропустить ничего важного в его жизни. Хотя карьеру, конечно, не оставляю», — признался Маликов.
Поклонники называют мужчину идеальным отцом и примером для подражания. Кстати, артист рассказал и о том, как его старшая дочь Стеша отреагировала на появление у нее младшего брата — она заплакала, но от счастья.
Фото и видео: Instagram
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