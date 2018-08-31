Обследования детей пройдут в столичных школах

В связи с началом нового учебного года с 3 по 16 сентября для дошкольников и учеников младших классов проведут бесплатные обследования.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что вести малышей в поликлинику не придется. Все осмотры пройдут в школах и детских садах.

Обследования проведут только с разрешения родителей. Все результаты вложат в медицинскую карту ребенка.

Отметим, что в эти дни поликлиники столицы тоже будут работать в усиленном режиме. В каждом учреждении открыли по одному дополнительному кабинету для выдачи справок и направлений. Режим их работы — с 08:00 до 20:00 в будние дни и с 09:00 до 15:00 по выходным. По такому же графику будут принимать и дежурные врачи.