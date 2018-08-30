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Отделение второго этапа выхаживания детей открылось в Центре планирования семьи и репродукции
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Отделение второго этапа выхаживания детей открылось в Центре планирования семьи и репродукции 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Теперь новорожденные малыши после реанимации смогут получать комплексную медицинскую помощь по замкнутому циклу.
Новое отделение патологии новорожденных и недоношенных детей — второй этап выхаживания и лечения малышей — открылось в Центре планирования семьи и репродукции. Сюда новорожденные будут попадать из реанимации.
Отделение рассчитано на 20 коек, включая палату реанимации и интенсивной терапии. Одно— и двухместные палаты оснащены всем необходимым для круглосуточного пребывания матери и ребенка: телевизором, холодильником, душевой комнатой. Теперь новорожденных после реанимации не нужно переводить в другие московские перинатальные центры, ребенок и мама смогут продолжить лечение в рамках своего стационара.
— У нас в центре ежегодно рождается до 20 тысяч детей. Некоторые из них рождаются недоношенными или с патологиями — заболеваниями крови, дыхания. Таким новорожденным требуется комплексное лечение, а транспортировка — это дополнительный стресс как для ребенка, так и для матери. Новое отделение поможет оказывать помощь без отрыва от своего стационара. Замкнутый цикл. То есть ребенка не придется перевозить в другой перинатальный центр, — рассказал Олег Латышкевич, главный врач Центра и главный специалист по репродуктивному здоровью Москвы. — В отделение второго этапа, в основном, дети попадают после реанимации. Для мам оборудованы отдельные палаты, для малышей — боксы. За маленькими пациентами ведется круглосуточное наблюдение медсестер и дежурного педиатра. Если ребенок быстро идет на поправку, его переводят в палату к маме.
Напомним, Центр планирования семьи и репродукции проводит медицинскую помощь на всех этапах, включая планирование ребенка, ведение беременности, роды и выхаживание малыша. Новое отделение патологии позволит выхаживать не менее 1,5 тысячи детей в год.
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