Недоношенный малыш, выписанный из больницы в костюме выпускника, стал звездой Сети

Каллен Поттер появился на свет с весом 394 грамма.

14 марта этого года малыш Каллен родился на 22 неделе беременности. Медики давали ему всего 2% на выживание. Ребенок провел 160 дней в отделении для недоношенных и не только выжил, но и практически избежал всех проблем, с которыми сталкиваются подобные дети, — передает ABC News.

Каллену одна неделя

Сейчас ребенок весит 2700 граммов, но для него это отличный результат. На днях мальчика выписали из клиники, чтобы он продолжал расти в кругу семьи и старшего брата. Родители малыша решили сделать этот день особенным и на выписку одели Каллена в костюм выпускника: миниатюрную черную шапочку и мантию. Оказалось, что наряд был куплен в магазине, который продает плюшевых медведей и одежду для игрушек. Процесс выписки сняли на видео и выложили в Сеть.

Видео со счастливой медсестрой, которая несет на выписку крохотного «выпускника» облетело Сеть. В комментариях на Facebook люди умиляются этому по-настоящему чудесному малышу, который выжил, несмотря на неутешительный прогноз врачей. Люди со всего мира поздравляют Поттеров и желают крепкого здоровья Каллену.

Фото: Facebook