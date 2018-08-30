Ещё
Недоношенный малыш, выписанный из больницы в костюме выпускника, стал звездой Сети
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Самые богатые женщины России в списке Forbes

Недоношенный малыш, выписанный из больницы в костюме выпускника, стал звездой Сети 

Letidor.ru 24 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Каллен Поттер появился на свет с весом 394 грамма.
14 марта этого года малыш Каллен родился на 22 неделе беременности. Медики давали ему всего 2% на выживание. Ребенок провел 160 дней в отделении для недоношенных и не только выжил, но и практически избежал всех проблем, с которыми сталкиваются подобные дети, — передает ABC News.
Каллену одна неделя
Сейчас ребенок весит 2700 граммов, но для него это отличный результат. На днях мальчика выписали из клиники, чтобы он продолжал расти в кругу семьи и старшего брата. Родители малыша решили сделать этот день особенным и на выписку одели Каллена в костюм выпускника: миниатюрную черную шапочку и мантию. Оказалось, что наряд был куплен в магазине, который продает плюшевых медведей и одежду для игрушек. Процесс выписки сняли на видео и выложили в Сеть.
Видео со счастливой медсестрой, которая несет на выписку крохотного «выпускника» облетело Сеть. В комментариях на Facebook люди умиляются этому по-настоящему чудесному малышу, который выжил, несмотря на неутешительный прогноз врачей. Люди со всего мира поздравляют Поттеров и желают крепкого здоровья Каллену.
Фото: Facebook
Letidor.ru: последние новости
В Новой Зеландии появился первый цифровой школьный учитель Леру Кудрявцеву раскритиковали за фотосессию новорожденной дочери Энрике Иглесиас поделился забавным видео со своими детьми
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые богатые женщины России в списке Forbes30
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты2
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду17
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Магазин нижнего белья отказался фотошопить моделей1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды Шоу-бизнес
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение