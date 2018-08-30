Ещё
Самая молодая мама родила ребенка в пять лет — смотрите на видео, что с ней стало
Далее:
Читайте также:
Ещё
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Самые богатые женщины России в списке Forbes

Самая молодая мама родила ребенка в пять лет — смотрите на видео, что с ней стало 

Sputnik Грузия 13 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
В современном мире мало кого удивит, что девушка может забеременеть в 13-14 лет, но об этой истории мало кто слышал
Лина Медина — самая молодая мать в истории, она родила своего первого сына в возрасте 5 лет и 7 месяцев. Она родилась в 1933 году в Перу, где жила в бедной семье.
Маленькая девочка не сдержала эмоций, когда узнала, что ее удочерят — видео>>
Когда родители привели ее в больницу из-за роста живота, врачи подумали, что у нее опухоль. Однако диагностика подтвердила седьмой месяц беременности. Через полтора месяца, в мае 1939 года она родила мальчика Херардо — его назвали в честь врача, принявшего роды.
Во время кесарева сечения врачи увидели у нее полностью зрелые половые органы. Лина — редкий пример преждевременного полового созревания.
До десяти лет Херардо думал, что Лина его сестра, но потом узнал правду. Прожил он всего 40 лет, а женщина за это время вышла замуж и родила второго ребенка в 1972 году.
Лина до сих пор жива, ей сейчас 84 года. Кто был отцом первого ребенка — неизвестно, самая молодая мать в истории никогда не давала комментариев по этому поводу и всегда отказывалась от интервью.
Sputnik Грузия: последние новости
Мужчина стал мамой для кенгурят – история самой милой семьи Австралии на видео Кассир магазина придумала новое число – невероятно угарное видео Живая вода: в Грузии нашли источник для борьбы с диабетом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые богатые женщины России в списке Forbes30
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты2
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду17
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Магазин нижнего белья отказался фотошопить моделей1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды Шоу-бизнес
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение