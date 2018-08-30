Самая молодая мама родила ребенка в пять лет — смотрите на видео, что с ней стало

В современном мире мало кого удивит, что девушка может забеременеть в 13-14 лет, но об этой истории мало кто слышал

Лина Медина — самая молодая мать в истории, она родила своего первого сына в возрасте 5 лет и 7 месяцев. Она родилась в 1933 году в Перу, где жила в бедной семье.

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Когда родители привели ее в больницу из-за роста живота, врачи подумали, что у нее опухоль. Однако диагностика подтвердила седьмой месяц беременности. Через полтора месяца, в мае 1939 года она родила мальчика Херардо — его назвали в честь врача, принявшего роды.

Во время кесарева сечения врачи увидели у нее полностью зрелые половые органы. Лина — редкий пример преждевременного полового созревания.

До десяти лет Херардо думал, что Лина его сестра, но потом узнал правду. Прожил он всего 40 лет, а женщина за это время вышла замуж и родила второго ребенка в 1972 году.

Лина до сих пор жива, ей сейчас 84 года. Кто был отцом первого ребенка — неизвестно, самая молодая мать в истории никогда не давала комментариев по этому поводу и всегда отказывалась от интервью.