Бирюлевские родители узнали, как подготовить ребенка к детскому саду

Семинар для родителей «Адаптация ребенка к детскому саду» прошел в дошкольном отделении школы № 933.

Беседу для родителей, чьи дети впервые идут в детский сад, провела педагог-психолог Светлана Болотских. Она рассказала гостям, как сделать так, чтобы детский сад вызывал у малыша только радостные эмоции, а расставание с родителями не было слишком тяжелым. Так, слушатели узнали, что никогда нельзя пугать или наказывать ребенка детским садом, а также разрешать малышубрать в группу вещи, напоминающие ему о доме.

— Я раздала гостям памятки о психологии дошкольников с секретами и подсказками, — рассказала Светлана Болотских. — Родители проявили себя очень ответственными и дисциплинированными, активно участвовали в беседе, задавали вопросы. Были и мамы и папы, и даже маленькие участники адаптационного процесса, которые сделали встречу живой и забавной.

В финале встречи каждый гость составил собственную памятку «Секреты адаптации МОЕГО малыша», куда внес наиболее подходящие его ребенку советы.