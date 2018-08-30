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Бирюлевские родители узнали, как подготовить ребенка к детскому саду
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Бирюлевские родители узнали, как подготовить ребенка к детскому саду 

Управа района Бирюлево Западное + ещё 1 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Семинар для родителей «Адаптация ребенка к детскому саду» прошел в дошкольном отделении школы № 933.
Беседу для родителей, чьи дети впервые идут в детский сад, провела педагог-психолог Светлана Болотских. Она рассказала гостям, как сделать так, чтобы детский сад вызывал у малыша только радостные эмоции, а расставание с родителями не было слишком тяжелым. Так, слушатели узнали, что никогда нельзя пугать или наказывать ребенка детским садом, а также разрешать малышубрать в группу вещи, напоминающие ему о доме.
— Я раздала гостям памятки о психологии дошкольников с секретами и подсказками, — рассказала Светлана Болотских. — Родители проявили себя очень ответственными и дисциплинированными, активно участвовали в беседе, задавали вопросы. Были и мамы и папы, и даже маленькие участники адаптационного процесса, которые сделали встречу живой и забавной.
В финале встречи каждый гость составил собственную памятку «Секреты адаптации МОЕГО малыша», куда внес наиболее подходящие его ребенку советы.
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