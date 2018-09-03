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Как не нужно готовить детей к школе
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Главные ошибки: как не нужно готовить детей к школе 

Anews + ещё 9 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Нередко родители совершают ошибки во время начала учебного года. Педагоги развивающих центров разобрали основные ошибки в психологии, которые встречаются чаще всего, и предложили варианты, как их избежать.

Разграничивать жизнь ребенка на "до школы" и "после"

Вероятно, это наиболее распространенная ошибка, которую, наверняка, вы можете вспомнить даже из своего детства. "Все, скоро игры и баловство закончатся, ты идешь в школу. Там думать надо и надо делать уроки". Но такая тактика провальная. Не нужно пытаться сделать из своего чада отличника — вам нужно приучить его к систематической работе. Даже если в первом классе нет домашних заданий, приучайте его понемногу читать, писать и решать. Но не для того, чтобы получить хорошие отметки, а чтобы мозг был подготовлен к большому объему информации.

Заведомо обременять ребенка ожиданиями

"У нас в семье всегда были отличники!". Когда родители говорят какую-то подобную фразу, они могут даже не вкладывать в нее глубокий смысл. Тем не менее ребенок поймет это по-своему. Он может подсознательно воспринять подобное высказывание на свой счет и в итоге на его плечи рухнет груз ответственности. Согласитесь, для 7-летнего крохи это слишком.

Изучать программу вперед

Нередко родители полагают, что, прочитав несколько параграфов наперед, малышу потом будет проще. Но на самом деле это только во вред и причин тому несколько. Во-первых, ему будет неинтересно, и он может слишком расслабиться, зная, что все это уже пройдено. Во-вторых, он может банально скучать на занятиях. В-третьих, пытаясь получить новые знания, он опережает свои способности и может получить "кашу в голове". ​
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