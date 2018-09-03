Как помочь ребенку адаптироваться к школе: 11 главных советов родителям

Первые две недели в школе — испытание не только для первоклассников, но для всех учащихся начальных классов. Помогите вашему ребенку справиться с нагрузкой, используя советы из видео.

Начало учебного года — непростое время для первоклассников и их родителей. Дети впервые сядут за парты и начнут открывать для себя новый мир знаний. Но такой непривычный пока вид деятельности может спровоцировать стресс у ребенка, поэтому так важно оказать вашему чаду поддержу, особенно на протяжении первых двух недель сентября.

В этом видео вы найдете советы, которые будут полезны каждому родителю, чей ребенок идет в школу в этом году.

Вы узнаете, о чем и как стоит говорить с ребенком в адаптационный период, каким способом проявить к нему внимание и заботу и что нужно сделать, чтобы не отбить интерес к учебе.

Советы из видеоролика будут полезны мамам и папам, чьи дети еще учатся в начальных классах, ведь после летних каникул войти в учебный процесс очень непросто.

Не заставляйте ребенка забыть про все игры с первого дня учебы и постарайтесь отложить дополнительные занятия и кружки до октября.

Надеемся, этот ролик будет для вас полезным!