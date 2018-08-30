Ещё
Опрос родителей учеников проводит школа №1174
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опрос родителей учеников проводит школа №1174 

Вестник Бутова + ещё 1 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
С важного дела решила начать новый учебный год бутовская школа №1174. Речь идёт об опросе родителей учеников.
«Уважаемые родители! Предлагаем вам принять участие в опросе», — призвал мам и пап школьников сайт этого учебного заведения.
Каких кружков, по мнению родителей, не хватает школе? Какие общешкольные мероприятия мамы и папы могли бы предложить провести в этом учебном году? В каких из них сами родители готовы принять участие? На эти вопросы предстоит ответить родителям ребят. По мнению работников школы, ответы мам и пап помогут сделать внеучебную жизнь учеников ещё насыщенней и разнообразней.
Вестник Бутова: последние новости
С легкой руки шестикратной чемпионки России Ксении Шаминой в Северном Бутове построят физкультурно-оздоровительный комплекс Полиция задержала женщину по подозрению в оставлении новорождённого в опасности Куклу-славутницу смастерили в Центре «Эврика-Бутово»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты3
Звезды, любящие выкладывать интимные фото в Сеть
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду19
Чем на самом деле вредна колбаса
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение