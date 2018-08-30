Опрос родителей учеников проводит школа №1174

С важного дела решила начать новый учебный год бутовская школа №1174. Речь идёт об опросе родителей учеников.

«Уважаемые родители! Предлагаем вам принять участие в опросе», — призвал мам и пап школьников сайт этого учебного заведения.

Каких кружков, по мнению родителей, не хватает школе? Какие общешкольные мероприятия мамы и папы могли бы предложить провести в этом учебном году? В каких из них сами родители готовы принять участие? На эти вопросы предстоит ответить родителям ребят. По мнению работников школы, ответы мам и пап помогут сделать внеучебную жизнь учеников ещё насыщенней и разнообразней.