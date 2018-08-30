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ГБУ «Лефортово» открыло запись в хореографическую студию
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ГБУ «Лефортово» открыло запись в хореографическую студию 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Набор детей в студию «Импульс» открылся в ГБУ «Лефортово». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— Мы научим малышей старше трех лет хореографии, танцевальным стилям и направлениям, работе в команде, познакомим с такими понятиями, как синхронность, четкость, артистизм и другими. Особое внимание наши педагоги будут уделять растяжке и укреплению мышц спины. Набор открыт на групповые и индивидуальные занятия, — отметила Шуктаева.
Записать ребенка в студию можно по телефону 8 (495) 362-17-08. (ео)
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