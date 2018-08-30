ГБУ «Лефортово» открыло запись в хореографическую студию

Набор детей в студию «Импульс» открылся в ГБУ «Лефортово». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Мы научим малышей старше трех лет хореографии, танцевальным стилям и направлениям, работе в команде, познакомим с такими понятиями, как синхронность, четкость, артистизм и другими. Особое внимание наши педагоги будут уделять растяжке и укреплению мышц спины. Набор открыт на групповые и индивидуальные занятия, — отметила Шуктаева.

Записать ребенка в студию можно по телефону 8 (495) 362-17-08. (ео)