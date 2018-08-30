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Родились в один день. В пермском зоопарке появились два «бэмби»
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Родились в один день. В пермском зоопарке появились два «бэмби» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо
Два олененка появились на свет вечером 28 августа. Олениха Млада родила самочку, а олениха Олеся — самца.
Беременность у пятнистых оленей длится восемь месяцев. Сотрудники давно ждали появления «бэмби» на свет, так как не знали точные сроки их рождений. После рождения оленята, как и положено парнокопытным, сразу встали на ножки.
— Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо, — рассказала 59.ru ученый секретарь Пермского зоопарка Елена Бурдина. — О кличках пока говорить рано, как и о дальнейшей судьбе оленят.
Уже на третий день после рождения малыши следуют за матерью, а в десятидневном возрасте начинают пастись, хотя продолжают кормиться молоком матери еще четыре месяца и остаются с ней неразлучными целый год.
Ранее мы писали о маленьких барсятах, появившихся на свет в Пермском зоопарке весной. Имена для них придумывали читатели 59.ru.
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