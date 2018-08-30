Родились в один день. В пермском зоопарке появились два «бэмби»

Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо

Два олененка появились на свет вечером 28 августа. Олениха Млада родила самочку, а олениха Олеся — самца.

Беременность у пятнистых оленей длится восемь месяцев. Сотрудники давно ждали появления «бэмби» на свет, так как не знали точные сроки их рождений. После рождения оленята, как и положено парнокопытным, сразу встали на ножки.

— Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо, — рассказала 59.ru ученый секретарь Пермского зоопарка Елена Бурдина . — О кличках пока говорить рано, как и о дальнейшей судьбе оленят.

Уже на третий день после рождения малыши следуют за матерью, а в десятидневном возрасте начинают пастись, хотя продолжают кормиться молоком матери еще четыре месяца и остаются с ней неразлучными целый год.

Ранее мы писали о маленьких барсятах, появившихся на свет в Пермском зоопарке весной. Имена для них придумывали читатели 59.ru.