Как справиться с «синдромом 1 сентября»: советы психолога

В новом учебном году в России сядут за парты 1,8 млн первоклашек. В День знаний в России откроются 67 новых школ. К концу года их станет 186. В этом году День знаний в столичных школах перенесли с 1 на 3 сентября. Медики утверждают, что накануне Дня знаний большинство детей переживают «синдром 1 сентября». Психологи с ними согласны: эмоциональные проблемы перед 1 сентября испытывают дети всех возрастов. Период адаптации учащихся к школе длится в среднем четыре-шесть недель. Подготовить ребенка к школе помогут режим дня, прогулки и полноценное питание.

Как детям и родителям настроиться на школу и справиться с синдромом «1 сентября», в студии телеканала «МИР 24» рассказала педагог-психолог Татьяна Зотова

— Как вы считаете, 1 сентября для кого больший стресс — для детей или родителей?

Татьяна Зотова: Думаю, что родители волнуются больше. Я бы посоветовала родителям успокоиться и радоваться тому, что ребенок идет в школу.

— Что делать, чтобы первоклассники с минимальным стрессом вошли в школьную жизнь?

Татьяна Зотова: Самое главное — ребенка надо любить. Общаться с ним надо очень спокойным тоном, не повышать голос. Ребенка ожидает совершенно другая среда, к которой он не готов. Она более жесткая по временным рамкам, чем детский сад. Ребенок сможет отвечать только тогда, когда его спрашивают. Для ребенка — это большая нагрузка, не буду говорить стресс, но нагрузка.

Вообще же ребенок довольно быстро адаптируется к школе, подстраивается, ведь первоклассник — это чистый лист.

— С точки зрения педагога-психолога, что для детей, начинающих школьную жизнь, самое сложное?

Татьяна Зотова: Самое сложное — это услышать учителя. Для первоклассника все новое, ему хочется вертеться, знакомиться с новыми детьми, разглядывать их. А его призывают смотреть вперед, сидеть смирно, сложить руки и слушать учителя. Хотя дети очень стараются, особенно в первые дни.

— Как считаете, стоит ли детей с первых дней школы приучать к максимальной загрузке? Речь о дополнительных занятиях, например, языками, спортом и прочим?

Татьяна Зотова: Ребенку надо дать возможность и время побыть самим собой и адаптироваться. Как минимум неделю. Он должен войти в школьный режим. Ведь и организм должен привыкнуть к раннему подъему. Ребенку надо будет к точному времени приходить в школу, самостоятельно раздеваться, переобуваться, собирать портфель.

Отмечу, что многие дети посещают спортивные кружки еще до школы. Поэтому если такая привычка у ребенка уже есть, ее не стоит прерывать.

Адаптация к школе может занять у ребенка от нескольких часов до месяца. Это зависит от многих факторов, в частности, от многодетности семьи, отношений между родителями и так далее.

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