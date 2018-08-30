Избившая Елену Лебедеву Эвелина Бледанс объяснила свое поведение: «Оскорблять моего ребенка я не позволю»

«Госпожа из массовки (как оказалось режиссер Лебедева ) присутствовавшая на съемках у Андрея Малахова сегодня обвинила меня, в том, что я ее избила… так вот — я жалею, что у меня в руках не было ничего тяжелого! Оскорблять моего ребенка я не позволю», — объяснила Бледанс.

Звездная мама уверена, что почти любая женщина поступила бы на ее месте так же: «Когда посмотрите эфир — рассудите… Я ни чуточки не жалею и всегда и всем буду давать отпор! Всегда!»

Фото: instagram