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Избившая Елену Лебедеву Эвелина Бледанс объяснила свое поведение: «Оскорблять моего ребенка я не позволю»
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Избившая Елену Лебедеву Эвелина Бледанс объяснила свое поведение: «Оскорблять моего ребенка я не позволю» 

Passion.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Passion.ru
Эвелина Бледанс рассказала, что произошло на съемочной площадке.
«Госпожа из массовки (как оказалось режиссер Лебедева) присутствовавшая на съемках у Андрея Малахова сегодня обвинила меня, в том, что я ее избила… так вот — я жалею, что у меня в руках не было ничего тяжелого! Оскорблять моего ребенка я не позволю», — объяснила Бледанс.
Звездная мама уверена, что почти любая женщина поступила бы на ее месте так же: «Когда посмотрите эфир — рассудите… Я ни чуточки не жалею и всегда и всем буду давать отпор! Всегда!»
Фото: instagram
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