Психолог рассказала, как подготовить детей к началу учебного года

1 сентября в России начнут работу 67 новых школ.

В новом учебном году в России сядут за парты 1,8 миллиона первоклассников.

Психологи отмечают, что эмоциональные проблемы перед 1 сентября испытывают дети всех возрастов. Как справится с «синдромом 1 сентября» рассказала педагог-психолог Татьяна Зотова

По ее словам, первоклассники быстро приспосабливаются к новых условиям, но на первых порах им тяжело услышать учителя.

— Самое сложное — это услышать учителя. Для первоклассника все новое, ему хочется вертеться, знакомиться с новыми детьми, разглядывать их. А его призывают смотреть вперед, сидеть смирно, сложить руки и слушать учителя, — отметила она в интервью МИР 24.

Психолог также сообщила, что подготовить ребенка к школе помогут режим дня, прогулки и полноценное питание. Она отметила, что не следует ругать ребенка, необходимо беседовать по всем вопросам спокойным тоном.