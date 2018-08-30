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Психолог рассказала, как подготовить детей к началу учебного года
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Психолог рассказала, как подготовить детей к началу учебного года 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
1 сентября в России начнут работу 67 новых школ.
В новом учебном году в России сядут за парты 1,8 миллиона первоклассников.
Психологи отмечают, что эмоциональные проблемы перед 1 сентября испытывают дети всех возрастов. Как справится с «синдромом 1 сентября» рассказала педагог-психолог Татьяна Зотова.
По ее словам, первоклассники быстро приспосабливаются к новых условиям, но на первых порах им тяжело услышать учителя.
— Самое сложное — это услышать учителя. Для первоклассника все новое, ему хочется вертеться, знакомиться с новыми детьми, разглядывать их. А его призывают смотреть вперед, сидеть смирно, сложить руки и слушать учителя, — отметила она в интервью МИР 24.
Психолог также сообщила, что подготовить ребенка к школе помогут режим дня, прогулки и полноценное питание. Она отметила, что не следует ругать ребенка, необходимо беседовать по всем вопросам спокойным тоном.
Источник: mir24.tv
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