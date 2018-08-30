Начала улыбаться и «говорить». Шаг за шагом Настя возвращается к жизни

С того момента прошло уже три года, но родители рук не опустили. Напротив, они уверены, что Настю удастся поставить на ноги. На осуществление этой мечты бросают все силы и средства. И добиваются успеха. Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» взял девочку под своё крыло.

Роковые семь минут

Об этой нелепой и трагической истории мы впервые написали зимой 2017 года.

В затылочной части мозга у Насти обнаружилось образование. Для того чтобы от него избавиться, понадобилось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно. Но лечащий доктор по какой-то неизвестной причине забыл назначить ребёнку противосудорожное средство, как это положено при таких манипуляциях. В итоге у Насти случился приступ, она начала задыхаться.

Девочку откачали. Но семь минут, которые она провела в состоянии клинической смерти, оказались роковыми. Мозг сильно пострадал, не получая необходимый ему кислород. В итоге, когда малышку вернули с того света, она не могла не только ходить и говорить, но и выполнять элементарные действия — дышать, глотать.

Утыканного многочисленными трубочками ребёнка отправили домой. Но родители не сдались, повезли дочку в Москву. Там их научили некоторым приёмам реабилитации, которые можно выполнять дома. И рекомендовали пройти курс лечения в НИИ детской хирургии и травматологии. Загвоздка заключалась в том, что стоило это 340 тысяч рублей. Таких денег у Разенко не было. И тут на помощь пришёл « АиФ . Доброе сердце», объявил сбор средств. Собрать необходимую сумму удалось за несколько месяцев, и Настя поехала на реабилитацию.

Есть контакт!

Прогресс оказался существенным. Девочка начала узнавать родных, следить за ними глазами, реагировать. Дефектологи центра подготовили для коллег из Александровского рекомендации, по которым следовало разработать программу для реабилитации Насти. Родители настолько вдохновились, что год назад даже решили вернуть дочку в школу.

Весь год к Насте ходили дефектолог, логопед и учитель, занимались с девочкой. В числе прочих процедур и упражнений ей делали массаж лица, языка и нёба.

И снова реабилитационный центр. Теперь уже в Воронеже. И снова прогресс. Маленькими, даже крохотными шажками, но очевидно, что Настя двигается вперёд.

«Улучшение состояния отмечаем не только мы, родные, но и врачи, — говорит Марина Разенко, мама девочки. — Сейчас она уже начала глотать, с ней есть контакт, она внимательно следит глазами за происходящим рядом, улыбается, провожает взглядом и, самое радостное — начала произносить звуки».

Цветы жизни

Родители надеются, что не за горами тот день, когда дочь сложит простые звуки в слова и по-настоящему вернётся к ним. Ускорить процесс поможет новая поездка в реабилитационный центр. И «АиФ. Доброе сердце» снова объявляет сбор средств для Насти Разенко.

Она — одна из участниц акции «Цветы жизни».

«Каждый сентябрь мы отпускаем своих детей ещё на шаг дальше от себя. Заплетаем банты в косы, утюжим стрелки на форменных брюках, покупаем букет, плачем, растрогавшись на линейке, и молча просим про себя: пятёрок, друзей, чтоб не болел, чтоб всё сложилось — в той жизни, в которую мы однажды отпустим их насовсем, — говорят организаторы акции. — Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» приглашает всех мам и пап, уже отложивших деньги на букет к 1 сентября, всех бабушек и дедушек, вырастивших самые красивые гладиолусы на дачных грядках, и всех учеников российских школ, которые вот-вот пойдут в очередной класс, присоединиться к акции «Цветы жизни» и в День знаний подарить любимому учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства передать для тяжелобольных детей — подопечных фонда, родители которых не могут самостоятельно оплатить их лечение».

В акции участвуют школы большинства регионов России. Крым, Чувашия, Алтайский край, Северная Осетия… Ведь в каждом регионе есть дети, которым надо помочь. У нас, в Ставропольском крае, это Настя Разенко. На новый курс лечения требуется 246 тысяч рублей.

«Каждой школе, которая присоединится к акции, мы высылаем буклет с историями и фотографиями подопечных школьного возраста — и пусть дети сами решат, кому из нуждающихся в срочном лечении сверстников помочь, — говорят в фонде «АиФ. Доброе сердце». — Пусть это будет день самых важных знаний — Человека о Человеке. День, когда мы учим детей добру».

Дорогие читатели, если вы не имеете отношения к школе, но имеете доброе сердце, которое не позволяет вам равнодушно проходить мимо тех, кто нуждается в помощи, вы также можете помочь Насте. Деньги можно перечислить одним из способов, указанных в таблице.

Фонд «АиФ. Доброе сердце» открывает сбор 246 тыс. руб. на курс реабилитации для 11-летней Анастасии Разенко.