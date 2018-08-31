Экспресс-консультации по воспитанию детей провели семьям Измайлова

Родители в режиме «здесь и сейчас» получили ответы на интересующие их вопросы.

В понедельник на территории Серебряно-Виноградных прудов экспресс-консультации о собственных возможных услугах провели сотрудники Центра социальной помощи семье и детям «Измайлово».

Мероприятие это стало частью городской программы «Родительская приемная». Все виды помощи были зафиксированы в брошюрах, розданных измайловцам во время их прогулок с детьми. В ходе работы «Родительской приёмной» мамы и папы получили также ответы психологов ЦСПСиД на интересующие вопросы.

По итогам акции эксперты отметили, что родители сейчас нередко не знают и не понимают особенностей детей, связанных с их возрастом, и это приводит к ощутимым проблемам в отношениях. Так что подобное просвещение достаточно своевременно.

Поэтому действенную помощь оказывает сеть мобильных консультативных пунктов «Родительской приемной» в шаговой доступности. Свои консультации для взрослых и детей их работники дают, в том числе на детских площадках, обучая взаимоотношениям через игровую деятельность.

Адрес ЦСПСиД «Измайлово»: Измайловский проезд, д. 4А Справки по тел: 8 (495) 603 96 06.