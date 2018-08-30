Маленькой девочке чуть было не оторвало палец в екатеринбургском ТРЦ

В екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Гринвич» двухлетняя девочка чуть было не лишилась пальца. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, внимание ребенка привлек механический макет нового района «Каменные палатки», который был установлен на нулевом уровне ТРЦ. После того, как девочка схватилась за край конструкции, ее правая рука застряла в отверстии нижней части макета.

«Я не могла вытащить руку дочери и попросила помощи охранника. Но он сказал, что ничем не может помочь. Собравшиеся люди стали требовать, чтобы он вызвал скорую, МЧС . Через какое-то время он действительно позвонил спасателям», — уточнила мать ребенка.

В какой-то момент механизм сооружения включился, и цепь поползла по шестеренкам. Так как девочке могло оторвать палец, охранник отключил макет, сломав щит внизу, и отжал цепь. Ребенка с матерью в больницу отвезла одна из посетительниц «Гринвича».

«Модель не является игрой или игрушечным макетом, расположена вне территории детских игровых площадок. Хочется напомнить Ксении Витальевне (мать девочки — прим. ред.), что по Семейному кодексу именно родители обязаны нести ответственность за детей, заботиться о безопасности и здоровье своего ребенка», — обратил внимание руководитель отдела рекламы ТРЦ Илья Клюжин.

По его словам, женщине было предложено принять все расходы по медпомощи, но она отказалась, так как сама в состоянии вылечить палец дочери при помощи йода и зеленки. «Она отказалась от помощи, но потребовала нереальную сумму 140 тысяч рублей компенсации морального вреда. Это наводит на мысли, что деньги ей важнее здоровья ребенка», — констатировал Клюжин.