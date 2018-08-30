Ещё
Маленькой девочке чуть было не оторвало палец в екатеринбургском ТРЦ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленькой девочке чуть было не оторвало палец в екатеринбургском ТРЦ 

360tv.ru 1 час назад
В екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Гринвич» двухлетняя девочка чуть было не лишилась пальца. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, внимание ребенка привлек механический макет нового района «Каменные палатки», который был установлен на нулевом уровне ТРЦ. После того, как девочка схватилась за край конструкции, ее правая рука застряла в отверстии нижней части макета.
«Я не могла вытащить руку дочери и попросила помощи охранника. Но он сказал, что ничем не может помочь. Собравшиеся люди стали требовать, чтобы он вызвал скорую, МЧС. Через какое-то время он действительно позвонил спасателям», — уточнила мать ребенка.
В какой-то момент механизм сооружения включился, и цепь поползла по шестеренкам. Так как девочке могло оторвать палец, охранник отключил макет, сломав щит внизу, и отжал цепь. Ребенка с матерью в больницу отвезла одна из посетительниц «Гринвича».
«Модель не является игрой или игрушечным макетом, расположена вне территории детских игровых площадок. Хочется напомнить Ксении Витальевне (мать девочки — прим. ред.), что по Семейному кодексу именно родители обязаны нести ответственность за детей, заботиться о безопасности и здоровье своего ребенка», — обратил внимание руководитель отдела рекламы ТРЦ Илья Клюжин.
По его словам, женщине было предложено принять все расходы по медпомощи, но она отказалась, так как сама в состоянии вылечить палец дочери при помощи йода и зеленки. «Она отказалась от помощи, но потребовала нереальную сумму 140 тысяч рублей компенсации морального вреда. Это наводит на мысли, что деньги ей важнее здоровья ребенка», — констатировал Клюжин.
360tv.ru: последние новости
Новорожденного ребенка выбросили в лесополосу у федеральной трассы Пропавшего мальчика вернули матери в Приморье Лавров призвал ООН играть более активную роль при возвращении сирийских беженцев
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты3
Почему нельзя выносить мусор вечером11
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду19
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Свадьба в кредит: «Ели-пили, а денег не подарили»42
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение